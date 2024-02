Nuovo trittico di Natura Bissé: trattamenti antietà Luxury Lab Cosmetic

Luxury Lab Cosmetics presenta il nuovo rituale di bellezza con la collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé

Luxury Lab Cosmetics, azienda italiana leader nella distribuzione di brand di cosmetica premium, ha presentato un innovativo rituale di bellezza con tre nuove aggiunte alla collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé. Questo nuovo trattamento antietà offre un’esperienza di lusso sensoriale, rivoluzionando il concetto di cura della pelle.

Luxury Lab Cosmetics: un punto di riferimento nell’industria cosmetica

Luxury Lab Cosmetics, fondata nel 2010, è molto più di un semplice distributore. L’azienda si dedica a elevare la bellezza a forma d’arte collettiva, offrendo prodotti che riflettono i valori di autenticità, creatività, lealtà e rispetto. Adele Schipani, CEO di Luxury Lab Cosmetics, spiega che questi valori permeano ogni aspetto del loro operato, creando relazioni solide con i clienti.

I nuovi antietà ‘The Firming Maestros’ di Natura Bissé

Durante la presentazione dei tre nuovi prodotti antietà, Adele Schipani ha sottolineato la collaborazione di lunga data tra Luxury Lab Cosmetics e Natura Bissé. Questo marchio, fondato nel 1979, si basa su studi sulle neuroscienze per creare formulazioni innovative che trasformano la cosmetica in un’esperienza di benessere. La collezione Essential Shock Intense Line si concentra sull’aging, offrendo formule che rafforzano l’architettura della pelle e riducono i segni visibili del tempo.

I tre prodotti che compongono ‘The Firming Maestros’ sono il siero notte, la crema per pelli secche e la maschera ‘istant lift’. Il siero notte, chiamato Essential Shock Intense Retinol Night Renewal, rinnova la superficie del derma per ringiovanire, rassodare e ricostruire la barriera cutanea. La sua formulazione innovativa a base di retinolo amplificato e bakuchiol moltiplica l’azione antietà del retinolo, garantendo una massima tollerabilità sulla pelle. Inoltre, l’acido glicolico rende la texture della pelle più morbida e stimola la penetrazione degli attivi. La crema antietà per pelli secche, chiamata Essential Shock Intense Elastic Cream, offre un’intensa azione nutriente notturna, migliorando l’elasticità e la compattezza della pelle. Infine, la maschera ridensificante, chiamata Essential Shock Intense Instant-Lift Mask, offre un’applicazione facile e confortevole, rassodando la pelle e riducendo visibilmente le rughe.

Queste nuove aggiunte alla collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé offrono un’esperienza di bellezza completa, combattendo i segni dell’aging e migliorando l’aspetto della pelle. Grazie alla partnership tra Luxury Lab Cosmetics e Natura Bissé, queste innovazioni sono ora disponibili per gli amanti della cosmetica in Italia.

