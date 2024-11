Panettone Maximo 2024: il dolce evento natalizio fa tappa da Eataly Roma Ostiense Prefinali fissate per il 27 e 28 novembre

Ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il festival nazionale del panettone artigianale, Panettone Maximo, torna per la sua sesta edizione con un programma ricco di sapori, emozioni e tradizione. L’evento clou si svolgerà domenica 1 dicembre 2024 al Salone delle Fontane all’EUR, preceduto dalle prefinali il 27 e 28 novembre presso Eataly Roma Ostiense.

LE 45 PASTICCERIE IN GARA:

Bonfì – Santa Severa (RM)

Caffè Masulli 1927 – Somma Vesuviana (NA)

Casa del dolce – San Felice Circeo (LT)

Cesto Bakery – Torre del Greco (NA)

Cocciopesto – Prato (FI)

Covella Pasticceri – Gioia del Colle (BA)

De Santis Santacroce – Roma

Diamond Cafè – Fonte Nuova (RM)

Dolcemascolo – Frosinone

Fortini Lab – Albano (RM)

Gerry Labate – Agnone (IS)

Konig Café – Campobasso (CB)

Krapfen Café – Roma

L’Arte di Luciano – Apricena (FG)

La Dolce Ripetta – Capranica (VT)

La Dolce Terrazza – Roma

Le Levain – Roma

Lisita – Mondragone (CE)

Lu Giustu – Zagarolo (RM)

Maison Lafé – Roma

Mauro La Pasticceria – Vedelago (TV)

Mille Voglie – Alberobello (BA)

Old Fashion – Taranto (TA)

Pane e salumi – Latina

Pasticceria Alba – Viterbo

Pasticceria Chocolate – Mesagne (BR)

Pasticceria D’Antoni – Roma

Pasticceria La Torre – Torre del Greco (NA)

Pasticceria Patrizi – Fiumicino (RM)

Pasticceria Macrì – Roma

Pasticceria Romana – Porto Recanati (MC)

Pasticceria Tiramisu – Roma

Pregiata Pasticceria Perrino – Grottaminarda (AV)

Renato Bosco – San Martino Buon Albergo (VR)

Roberto Pastry&Bakery – Chiavenna (SO)

Sabotino – Roma

Sapori di Vinci – Campobello di Licata (AG)

Solodamanduca – Aprilia (LT)

Spiga d’Oro Bakery – Roma

Tonka – Terni

Visioni – Macerata Campana (CS)

Vizio – Roma

Woods Sweet Officina Dolciaria – Roma

Zacaro – Sant’Antioco (SU)

Zest – Ardea (RM)

Due giorni di selezioni all’insegna dell’eccellenza

Le prefinali, ospitate nella rinomata cornice di Eataly Roma, rappresentano il primo passo verso il gran finale. Durante queste giornate, dalle 14:30 alle 17:30, una giuria d’eccellenza valuterà 90 panettoni: 45 tradizionali e 45 al cioccolato. Il pubblico potrà vivere da vicino questa esperienza, assaggiando i prodotti in gara e respirando l’atmosfera unica dell’artigianalità italiana.

Il trionfo dei lievitati artigianali

Domenica 1 dicembre, il festival vedrà competere i migliori panettoni artigianali d’Italia, selezionati durante le prefinali. La giuria, composta da maestri pasticceri e critici enogastronomici di fama internazionale, decreterà i vincitori delle diverse categorie, tra cui il tradizionale e il cioccolato. Inoltre, saranno assegnati premi speciali per packaging, comunicazione digitale e, novità di questa edizione, il riconoscimento al “Miglior Panettone Gourmet”.

Dimostrazioni dal vivo con i grandi della cucina

Un ricco programma di show cooking vedrà protagonisti celebri pastry chef e pizzaioli stellati, che delizieranno il pubblico con tecniche innovative e ricette straordinarie. Tra gli ospiti attesi:

Doina Paulesco , pastry chef dell’Osteria Francescana

, pastry chef dell’Osteria Francescana Mattia Casabianca , maestro pasticcere del ristorante Uliassi

, maestro pasticcere del ristorante Uliassi Francesco Federici e Leonardo Sperati di Enoteca Pinchiorri

Mercatini e dolci sorprese per le feste

Accanto alla competizione, il festival offrirà un mercatino natalizio ricco di prodotti d’eccellenza. Oltre 200 varianti di panettone saranno disponibili per la degustazione e l’acquisto, accompagnate da prelibatezze come vini, cioccolati, torrone e tartufi. Un’occasione unica per scoprire sapori autentici e scegliere regali di Natale indimenticabili.

Un luogo magico per adulti e bambini

Il Christmas Village, dedicato ai più piccoli, renderà l’evento ancor più speciale. Tra elfi, zucchero filato e Babbo Natale, i bambini potranno divertirsi mentre i genitori esplorano le offerte gastronomiche e partecipano alle degustazioni.

Un impegno verso chi ha più bisogno

Panettone Maximo non è solo gusto, ma anche solidarietà. L’evento sostiene cause benefiche, donando panettoni alle strutture che si occupano di bambini in difficoltà, come quelle guidate da Don Daniele Masciadri a Guidonia Montecelio. Quest’anno, inoltre, il festival accoglierà l’UNICEF, rafforzando il suo impegno per i diritti dell’infanzia.

Partner e sostenitori del grande evento

Il successo di Panettone Maximo è reso possibile grazie al supporto di importanti sponsor, tra cui Banca del Fucino, Agrimontana e Eataly, e alla collaborazione con media partner come Scatti di Gusto e Dimensione Suono Roma.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Natale

Panettone Maximo è molto più di un festival: è un’esperienza che celebra il sapore della tradizione e l’eccellenza italiana, portando con sé lo spirito del Natale. Non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria festa. Il 1 dicembre è la data da segnare in agenda per un evento unico che saprà unire dolcezza, emozione e magia.