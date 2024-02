Peaky Blinders: Apertura a Manchester del Bar Dedicato alla Serie Tv

Peaky Blinders, una delle serie tv più amate, ha dato vita a un nuovo punto d’incontro per i suoi fan: il Peaky Blinders Manchester, un bar-ristorante ufficiale che promette un’esperienza unica nel pieno stile degli anni ’20. Situato nel centro di Manchester, questo locale è totalmente ispirato alla serie televisiva, offrendo non solo cibo e bevande a tema, ma anche spettacoli dal vivo che riportano alla vita l’atmosfera glamour dell’epoca.

Un’Immersiva Esperienza Anni ’20

Il Peaky Blinders Manchester accoglie i suoi ospiti in un’ambientazione fedele allo spirito della serie. Dal menu dei cocktail che portano nomi come Peaky Blinders, Monaghan Boy, Solomon’s Silence e Sweet Ada, fino agli spettacoli live settimanali, tutto ricorda l’universo unico creato da Steven Knight. Gli appassionati possono davvero vivere un’esperienza coinvolgente e avvincente, avvolti nel fascino e nel mistero dei Peaky Blinders.

L’Approvazione di Banijay e le Prospettive Future

A supporto di questa iniziativa c’è Banijay, il broadcaster di Peaky Blinders con sede a Manchester. David Christopher, Group Director of Licensing and Merchandising di Banijay, sottolinea l’importanza di creare un luogo che permetta ai fan di immergersi totalmente nel mondo della serie. La presenza del Peaky Blinders Manchester nel portafoglio di divertimenti offerti da Banijay assicura un’esperienza autentica e di qualità, fedele allo spirito della produzione originale.

Il Successo Internazionale di Peaky Blinders

La serie Peaky Blinders, creata e scritta da Steven Knight, ha conquistato un vasto pubblico internazionale, essendo stata trasmessa in più di 183 paesi e resa disponibile su piattaforme come Netflix. La collaborazione tra Caryn Mandabach Productions e Tiger Aspect Productions di Banijay, sotto l’egida di Banijay Rights, ha contribuito a consolidare il successo della serie, che continua a conquistare nuovi fan in tutto il mondo.

Il Futuro di Peaky Blinders: Il Film Sequel

Mentre il film sequel di Peaky Blinders è atteso con trepidazione dai fan, il creatore Steven Knight assicura che non sarà la fine della saga dei gangster di Birmingham degli anni ’20 e ’30. Durante la cerimonia dei TRIC Award del 2023, Knight ha espresso la sua gratitudine per il successo inaspettato della serie e ha lasciato intendere che ci sono ancora molte storie da raccontare. Nonostante il film possa portare una svolta nella narrazione, sembra che il mondo di Peaky Blinders abbia ancora molto da offrire, mantenendo viva la passione dei suoi affezionati spettatori.