Prevenzione infezioni fondamentale per persone con malattie immunitarie a Celano - avvisatore.it

Nuove Ricerche sull’Herpes Zoster: Consigli per la Prevenzione

Antonella Celano, presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr) Aps Ets, ha sottolineato l’importanza della prevenzione in caso di patologie che compromettono il sistema immunitario. Secondo Celano, è fondamentale prestare attenzione alle infezioni, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili. Il consiglio principale rimane quello di consultare il medico di famiglia o lo specialista di riferimento per ottenere le informazioni necessarie.

Evento a Roma: Presentati i Risultati della Ricerca sull’Herpes Zoster

A Roma si è tenuto un evento organizzato da Gsk, durante il quale sono stati presentati i risultati di una nuova indagine sull’Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant’Antonio. Questo disturbo virale, che colpisce principalmente gli adulti, può causare dolori intensi e fastidiosi. La ricerca ha fornito ulteriori informazioni su come prevenire e gestire questa condizione, offrendo spunti importanti per la salute pubblica.

Importanza della Consulenza Medica per la Gestione delle Patologie

Queste parole di Antonella Celano sottolineano l'importanza di una corretta gestione delle patologie, specialmente in contesti di fragilità immunitaria. La consulenza medica gioca un ruolo cruciale nel fornire indicazioni personalizzate e garantire un adeguato supporto ai pazienti affetti da condizioni complesse.

