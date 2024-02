“Prime Video annuncia la serie “Costiera”: trama e dettagli sulla produzione”

Costiera: Il nuovo action drama di Adam Bernstein

Prime Video Italia ha recentemente annunciato la nuova serie tv intitolata “Costiera”, un action drama diretto dal rinomato vincitore dell’Emmy Award, Adam Bernstein. La serie è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, ed è nata da un’idea di Luca Bernabei, con lo script a cura di Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. Nel cast, il protagonista Daniel De Luca è interpretato da Jesse Williams, noto attore per la sua versatilità sul palcoscenico e sullo schermo.

Jesse Williams interpreta il ruolo di Daniel De Luca

Il regista Adam Bernstein ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla collaborazione con Jesse Williams, affermando di aver sempre ammirato il talento dell’attore e di averlo subito considerato ideale per il ruolo di Daniel De Luca. Williams, con la sua combinazione unica di intelligenza, carisma e umorismo, si è dimostrato la scelta perfetta per guidare il cast di “Costiera”. Il personaggio di De Luca è un ex marine italo-americano che si trova a risolvere intricati problemi presso un lussuoso hotel di Positano, dando vita a una serie di avventure emozionanti e coinvolgenti.

La trama avvincente di “Costiera”

La trama di “Costiera” ruota attorno a Daniel De Luca e alle sue peripezie all’interno dell’esclusivo hotel di Positano, dove si trova ad affrontare una serie di situazioni complesse. Dopo la scomparsa di una delle figlie del proprietario dell’hotel, De Luca si impegna a trovare la ragazza e a riportarla sana e salva, affrontando nel contempo le richieste e le problematiche eccentriche degli ospiti. Il mix di azione, mistero e intrighi rende la serie avvincente e promette di catturare l’attenzione del pubblico internazionale.

Un modello distributivo innovativo per “Costiera”

Una delle peculiarità di “Costiera” è il suo modello distributivo innovativo: sebbene la serie sarà disponibile su Prime Video in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, al di fuori di questi territori sarà Fremantle a occuparsi della distribuzione. Questa scelta strategica, annunciata da Nicole Morganti degli Amazon Studios e Luca Bernabei di Lux Vide, mira a garantire alla serie la massima visibilità e ad aumentarne il potenziale di successo. Con un tema fortemente legato alla suggestiva Costiera Amalfitana, “Costiera” promette di trasportare gli spettatori in un mondo in cui nulla è come appare, creando un’atmosfera avvincente e intrigante.