Remake americano di Doc su Fox: anticipazioni e cast

Panoramica sulla nuova serie tv

Il network americano Fox ha deciso di produrre il remake statunitense della celebre serie tv Doc, senza passare per la fase del pilot. La nuova serie, creata dai produttori esecutivi Barbie Kligman, Hank Steinberg e Erwin Stoff, verrà co-prodotta da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios e sarà trasmessa durante la stagione televisiva 2024-2025 negli Stati Uniti.

Produzione e anticipazioni sulla trama

Il 4 marzo 2024 è partita la produzione del remake a Toronto, come riportato in esclusiva da Deadline. Il nuovo drama medico è basato sulla serie italiana di successo Doc – Nelle tue mani, che ha conquistato il pubblico internazionale. La trama ruota attorno alla storia della dottoressa Amy Elias, interpretata da Luca Argentero nella versione italiana, che dopo una lesione cerebrale perde memoria degli ultimi otto anni della sua vita.

Lotta e resilienza di Amy Elias nel mondo sconosciuto

Amy si trova a dover affrontare un mondo sconosciuto, senza ricordare né pazienti curati, colleghi incontrati, ex marito o l’amore attuale. L’unica costante è la figlia adolescente che ricorda solo come una bambina di nove anni. La sua battaglia per continuare a praticare la medicina, nonostante la perdita di esperienze e conoscenze, si intreccia con le relazioni e le sfide personali della protagonista.

Apprezzamento per il dramma medico di altissima qualità

Il presidente della programmazione sceneggiata di Fox Entertainment, Michael Thorn, ha elogiato la qualità narrativa ed emotiva di Doc, sottolineando come il pubblico si aspetti proprio questo dalla rete televisiva. La presidente di Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope, ha mostrato entusiasmo per il coinvolgimento degli showrunner Barbie Kligman e Hank Steinberg nel progetto, definendo la serie italiana una fonte d’ispirazione universale ed emozionante.

Cast stellare del remake di Doc

Molly Parker vestirà i panni della dottoressa Andrea Fanti nel remake americano, aggiungendo un’interpretazione di alto livello alla sua già brillante carriera. Il cast principale comprenderà anche Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker e Anya Banerjee, mentre tra gli attori ricorrenti spiccano nomi come Scott Wolf e Patrick Walker.

Attendo del trailer e curiosità sulla produzione

Attualmente non è stato rilasciato il trailer della serie, ma ci si aspetta che venga svelato circa due mesi prima del debutto ufficiale. Doc sarà co-prodotto da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios, con Barbie Kligman come showrunner e Hank Steinberg ed Erwin Stoff tra i produttori esecutivi. La serie italiana originale, creata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, ha registrato un forte successo in Italia, ottenendo un’ampia distribuzione internazionale con già sette versioni realizzate in dodici Paesi diversi.