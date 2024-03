Rivivi l’Attesa con Se potessi dirti addio su Canale 5!

Incanto e Suspense: Se potessi dirti addio su Canale 5

La serie televisiva “Se potessi dirti addio” rappresenta una collaborazione tra RTI e Jeki Production, sotto la regia di Simona e Ricky Tognazzi. Le prime visioni della prima stagione sono fissate per venerdì 29 marzo 2024, con trasmissione in prima serata su Canale 5. Scopri insieme tutte le novità di questa coinvolgente produzione!

Incontri e Intrighi nel Cast di Se potessi dirti addio

Tra i talentuosi interpreti troviamo volti noti del panorama televisivo italiano. Protagonisti sono Gabriel Garko , Anna Safroncik , Giulietta Rebeggiani , Elena Vitale , Clara Greco , Myriam Catania e Marco Cocci . Una squadra eccezionale pronta a emozionare il pubblico.

Appuntamenti da non Perdere con Se potessi dirti addio

La prima stagione è composta da sei episodi avvincenti, trasmessi in tre serate differenti. Due episodi per serata, un’occasione imperdibile per immergersi nella trama avvincente e nei colpi di scena.

Non Perdere neanche un Istante di Se potessi dirti addio

Segna l’ora di inizio su Canale 5: 21:30 circa in prima serata. E se non vuoi perderti nulla, potrai vedere la serie anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on-demand, per non perdere nemmeno un dettaglio.

Consulta il Calendario delle Trasmissioni di Se potessi dirti addio su Canale 5

Per gli appassionati, ecco le date da segnare:

Primo e secondo episodio : venerdì 29 marzo 2024

venerdì 29 marzo 2024 Terzo e quarto episodio : venerdì 5 aprile 2024

venerdì 5 aprile 2024 Quinto e sesto episodio : venerdì 12 aprile 2024

Rivivi ogni momento emozionante gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.