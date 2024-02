San Valentino: l’amore si reinventa con la tecnologia

Idee regalo hi-tech per San Valentino

San Valentino si avvicina e molti sono ancora indecisi su quale regalo fare al proprio partner. Oltre ai classici cioccolatini e fiori, ci sono pensieri hi-tech che possono sorprendere piacevolmente. Ecco alcune idee per regali tecnologici che potranno essere perfetti per questo San Valentino:

Mouse e lampade : accessori utili per il lavoro o lo studio, ma anche per creare un’atmosfera romantica nella casa.

Cofanetti smart : esperienze da vivere in coppia, come weekend romantici o cene gourmet.

Speaker : per ascoltare la musica del cuore insieme.

Kit elettrico per degustazione dei vini : per una serata romantica a casa.

Proiettore: per godersi una serata di coccole e film.

Sfogliando la gallery qui sotto, troverete altre 14 idee hi-tech declinate in chiave romantica che potranno essere regali perfetti per questo San Valentino.

Boom di elettrodomestici e gaming a San Valentino

Con l’avvicinarsi di San Valentino, si registra un aumento dell’interesse per lo shopping online. Secondo i dati raccolti da idealo, il portale internazionale di confronto prezzi, le console di gioco sono tra i prodotti più cercati, con un aumento del 177% rispetto all’anno precedente. Anche la categoria degli accessori gaming ha registrato un balzo del 103% rispetto al 2022.

Un’altra categoria di grande interesse per gli italiani è quella degli elettrodomestici. A febbraio 2023, idealo ha riscontrato un aumento delle intenzioni di acquisto del 131% per robot da cucina e del 102% per mixer e frullatori. Anche le macchine per la pasta e per caffè espresso hanno registrato un aumento di interesse.

Mostra dell’Amore a Terni

Se state pensando a una fuga d’amore per San Valentino, segnatevi in agenda la mostra “Amarsi, L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy” presso la Fondazione Carit a Terni. La mostra raccoglie circa 40 capolavori dedicati all’amore, provenienti dai maggiori musei italiani. Tra le opere esposte ci sono dipinti di artisti come Tintoretto, Dosso, Guercino, Reni, Canova, Hayez, De Chirico, Balla e Banksy.

La mostra presenta per la prima volta al pubblico la tela “Venere e Adone” di Tiziano Vecellio, recentemente entrata a far parte della Collezione d’Arte della Fondazione Carit. Questa mostra è un grande omaggio all’amore, un tema al quale la città di Terni è da sempre legata grazie al suo patrono e vescovo San Valentino.

L’amore e la solitudine

Secondo una ricerca condotta da Meetic, le donne di oggi sono più capaci di gestire la solitudine rispetto agli uomini. Il 52% delle donne intervistate si è dichiarato d’accordo con l’affermazione che è meglio essere sole che male accompagnate, mentre solo il 38% degli uomini la pensa così.

La ricerca evidenzia anche una divergenza di genere nella gestione della vita da single e nell’approccio all’amore e alle relazioni. Mentre le donne appaiono più adattabili e indipendenti, gli uomini mostrano una maggiore difficoltà nel gestire le pressioni sociali ed emotive della vita da single.

Le differenze si manifestano anche nella progettualità e nelle motivazioni che spingono uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella. Per molti uomini, una storia d’amore dovrebbe culminare in un matrimonio, mentre per le donne questo non è un obiettivo prioritario. Questi dati riflettono l’importanza crescente di costruire relazioni basate sul rispetto e sull’autorealizzazione di entrambe le parti coinvolte.

Un nuovo modo di fare match

Per molte persone, San Valentino sarà un giorno come un altro. Secondo i dati ISTAT, il 33,2% delle persone in Italia è single, e molte di loro sono attivamente presenti su app di dating. Tuttavia, il 90% delle chat finisce per naufragare in poco tempo. Se volete provare qualcosa di diverso, pot

