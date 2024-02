Scarpe da barca con sistema di drenaggio per mantenere i piedi asciutti - avvisatore.it

Arriva la Nos Boat: la scarpa da barca innovativa

La Nos Boat è la prima scarpa da barca che drena l’acqua, grazie al suo fondo con fori simili ad una racchetta da padel. Questa innovativa calzatura è stata ideata dal Nos Project Team, la prima rete d’impresa del settore calzaturiero marchigiano, e sarà presentata a Milano durante l’evento Lineapelle, dal 20 al 22 febbraio.

La Nos Boat è agile e comoda grazie al sistema ciabatta, ma allo stesso tempo è anche molto stilosa, con la sua tomaia in pelle idrorepellente. Questa scarpa è perfetta per gli amanti della vela, ma può essere indossata anche con bermuda e camicia bianca per chi vuole essere un’icona di stile.

Nos Project: una rivoluzione culturale nel settore calzaturiero

La Nos Boat è il risultato della visione di tre importanti attori del settore calzaturiero delle Marche: Dami, Del Papa e Top Model. Questi tre promotori non si limitano a creare un prodotto innovativo, ma hanno l’obiettivo di realizzare un vero e proprio “mercato relazionale”. Questo mercato mira ad aumentare l’attrattività produttiva dei territori, valorizzando la loro anima industriale ultradecennale e aprendo nuove opportunità di mercato attraverso una cultura d’impresa basata sulla cooperazione, la solidarietà, la reciprocità e la fiducia. Grazie a questa visione, si creeranno sinergie e contatti che permetteranno un’open innovation nella gestione delle filiere, nella tecnologia e nella digitalizzazione, accelerando i processi, riducendo gli impatti ambientali e sviluppando processi innovativi.

Nos Project: un approccio basato sulla cooperazione e l’innovazione

L’esperienza di Nos Project si basa sulla convinzione che i fattori sociali e produttivi siano sempre più interconnessi e che debbano essere affrontati in modo comune, superando egoismi e vecchi modelli. Come affermano i promotori del progetto, “fattori sociali e produttivi sempre più interconnessi si affrontino in comune, superando egoismi e retaggi del passato”. Questo approccio cooperativo e innovativo permette di creare un mercato relazionale che valorizza le risorse dei territori e promuove la crescita economica e sociale.

La Nos Boat è solo uno dei prodotti innovativi che il Nos Project Team ha sviluppato. Grazie alla loro visione e alla loro determinazione, questi attori del settore calzaturiero marchigiano stanno rivoluzionando il modo di fare impresa, creando un modello basato sulla cooperazione, la solidarietà e la fiducia. La Nos Boat è solo l’inizio di un percorso che mira a creare sinergie tra le aziende, accelerare l’innovazione e promuovere lo sviluppo sostenibile.

