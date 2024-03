Scelte difficili e segreti in ‘Beautiful’ – Anticipazioni e Streaming

Ridge e Taylor pronti per il grande giorno

Nell’emozionante episodio di ‘Beautiful’ di oggi, in onda su Canale 5, Ridge e Taylor si preparano per il loro atteso matrimonio che si svolgerà nella sontuosa dimora di Eric. I figli della coppia sono euforici, ma il giovane Douglas sembra portare il peso di un segreto che riguarda sua nonna Brooke. La tensione cresce mentre cerca di nascondere il suo malessere interiore. Nel frattempo, Bill fa una sorprendente dichiarazione d’amore a Brooke, mentre Carter ascolta di nascosto la loro conversazione.

Eric cerca di fermare Ridge

Prima che il matrimonio di Ridge e Taylor abbia inizio, Eric tenta disperatamente di far riflettere suo figlio sulle conseguenze delle sue scelte. La situazione si fa sempre più tesa tra i membri della famiglia Forrester, con Brooke che si trova al centro di un triangolo amoroso con Bill e Ridge. Brooke, ancora innamorata di Ridge nonostante l’abbandono, respinge le avances di Bill, rivelando così il suo cuore spezzato.

Dove e quando guardare ‘Beautiful’ in streaming

Per gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un momento della serie, ‘Beautiful’ è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand. Una modalità di visione gratuita che non richiede alcun abbonamento. Con una semplice registrazione, gli spettatori possono godersi le emozionanti vicende dei Forrester e dei Logan in qualsiasi momento.

Repliche e recupero delle puntate perse

Per coloro che non sono riusciti a seguire l’episodio in diretta, Mediaset Infinity offre la possibilità di recuperare le puntate tramite la sezione “replica”. La5 trasmette le repliche dei passaggi precedenti dal lunedì al venerdì e il sabato, garantendo ai fan la possibilità di non perdersi nemmeno un dettaglio delle intricanti vicende di ‘Beautiful’.