Scopri le ultime novità delle serie TV: FOX in evoluzione

Il canale Fox sta prendendo una nuova direzione e si sta concentrando sullo sviluppo di una serie di commedie intorno ad Animal Control, che ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione. Invece di ordinare pilot, sta puntando su presentazioni di progetti sempre più legati a co-produzioni internazionali. Tra le nuove comedy in arrivo potrebbero esserci “Meet the Kumars”, sequel della serie BBC del 2001 “The Kumars at No.42”, e “The Donut”, una family comedy realizzata in collaborazione con la canadese CBC.

Il ritorno delle guest star su Animal Control

La stagione 2 di Animal Control vedrà l’arrivo di nuove guest star, tra cui Thomas Lennon da “Reno 911!”, Chelsea Frei da “The Moodys” e Larry Joe Campbell da “The Orville”. Queste nuove aggiunte promettono di portare una ventata di freschezza alla serie e di intrattenere il pubblico con nuove dinamiche e avventure.

America Ferrera protagonista di “Naked by the Window”

Dopo il successo e la nomination agli Oscar per “Barbie”, America Ferrera si prepara a recitare e produrre “Naked by the Window”, un adattamento del romanzo di Robert Katz per Amazon MGM Studios. La storia ruota attorno all’artista cubana Ana Mendieta e al suo impatto sulla scena artistica di New York, affrontando temi complessi come il processo al marito e scultore Carl Andre e la sua tragica morte.

Blue Mountain State torna con una serie sequel

Lionsgate Television sta lavorando a una serie sequel di Blue Mountain State, con Alan Ritchson, Darin Brooks e Chris Romano che torneranno a interpretare i propri personaggi. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe trovare collocazione su piattaforme come Prime Video o Netflix, continuando a esplorare le vicende di una finta università e della sua squadra di football.

Ryan Murphy svela il teaser di “Grotesquerie”

Ryan Murphy ha fatto incetta di attenzioni sui social con l’uscita del teaser trailer della sua prossima serie horror, intitolata “Grotesquerie”. Nel cast spiccano nomi come Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville, promettendo un’esperienza avvincente per gli amanti del genere. La serie è prevista per l’autunno su FX e potrebbe arrivare su Disney+ in Italia.

I creatori di Game of Thrones svelano retroscena sulla serie

Durante la presentazione de “Il Problema dei 3 Corpi” realizzato con Netflix, i creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, hanno condiviso retroscena e aneddoti legati alla loro esperienza con la serie. Hanno anche svelato dettagli interessanti su proposte scartate e richieste curiose da parte dei produttori, offrendo uno sguardo dietro le quinte della celebre serie.

Altre novità nelle serie TV

Dermot Mulroney si unirà al cast di “The Hunting Wives” di Starz, una serie che promette di raccontare storie avvincenti e intrighi in un contesto affascinante. Nel frattempo, Netflix ha rinunciato all’adattamento della saga letteraria di Rick Riordan “Kane Chronicles”, deludendo i fan dell’autore. Infine, Rick Cosnett e un cast stellare si preparano per la settima stagione di “9-1-1” su ABC, promettendo emozioni e suspense in arrivo sugli schermi.

