Selena Gomez torna alla ribalta con il singolo “Love On” e un video coinvolgente

Selena Gomez, l’artista multiplatino nominata ai GRAMMY®, ha fatto il suo ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo “Love On“. Dopo il successo del precedente album “Rare“, Selena sta lavorando duramente al suo prossimo progetto discografico, e “Love On” è il primo assaggio che offre ai suoi fan.

L’ispirazione parigina di “Love On“: un inno all’amore e alla gioia

“Love On*” è un brano pop che racconta l’esperienza romantica vissuta da Selena Gomez a Parigi l’anno precedente. Nel testo della canzone, l’artista cattura l’atmosfera romantica della vita parigina e celebra l’emozione di un nuovo amore. La produzione del brano è stata curata da The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada, che hanno saputo creare una melodia coinvolgente e orecchiabile.

Un video diretto da Greg Ohrel che cattura l’essenza di “Love On“

Il videoclip di “Love On“, diretto dal regista francese Greg Ohrel, accompagna la canzone in maniera magistrale. Nel video, della durata di 3 minuti e 10 secondi, Selena Gomez si esibisce in vari outfit, inclusi un vestito verde e un accappatoio bianco, mentre interpreta il brano con passione. Il video vede diverse coppie scambiarsi baci intorno all’artista, creando un’atmosfera di amore e allegria che si riflette perfettamente nel brano.

Il successo di Selena Gomez: una carriera ricca di riconoscimenti e traguardi

Selena Gomez è indiscutibilmente una delle popstar più influenti della scena musicale mondiale. Con oltre 210 milioni di singoli venduti in tutto il mondo e oltre 50 miliardi di stream globali, l’artista ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera musicale, Selena ha ricevuto riconoscimenti anche per la sua interpretazione in serie televisive e per il suo impegno nella produzione di contenuti multimediali di successo. Dai Grammy agli Emmy, Selena Gomez continua a collezionare successi e ad essere una figura di riferimento per molte generazioni.

Questo è solo l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria che ha visto Selena Gomez emergere come una delle artiste più versatili e talentuose del panorama attuale. Grazie alla sua capacità di reinventarsi e di affrontare nuove sfide, Selena ha dimostrato di essere molto di più di una semplice popstar: è un’icona di stile, talento e determinazione che continua a conquistare il mondo con la sua arte.

About The Author