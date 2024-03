Shirley: la storia di una pioniera dei diritti civili

Il film racconta la vita di Shirley Chisholm, figura di spicco nella lotta per i diritti civili. Prodotto da John Ridley e interpretato da Regina King, il film riporta in auge la figura di Shirley Chisholm, la prima donna nera eletta al Congresso degli Stati Uniti. Shirley Chisholm è stata un’educatrice, mediatrice, attivista e deputata, e avrebbe potuto diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti.

Un ritratto avvincente di un’epoca travagliata

Il regista e sceneggiatore John Ridley, noto per il suo lavoro in 12 anni schiavo, porta sul grande schermo la storia di Shirley Chisholm, concentrandosi sugli anni cruciali tra il 1970 e il 1972. Dopo una lunga carriera come educatrice e attivista, Chisholm ha fatto storia diventando la prima donna nera eletta per i Democratici al Congresso. Il film mette in luce la sua audace campagna per diventare la candidata democratica alle elezioni presidenziali del 1972, sfidando apertamente il sistema politico dell’epoca.

Regina King porta sullo schermo una figura iconica

Regina King interpreta magistralmente Shirley Chisholm nel biopic, rendendo omaggio alla sua determinazione e al suo coraggio. Il cast del film vede la partecipazione di talentuosi attori, tra cui Lance Reddick, Terrence Howard e Lucas Hedges. Con una trama avvincente e emozionante, Shirley: in corsa per la Casa Bianca cattura l’essenza di un’epoca di grandi cambiamenti e sfide politiche. Il film è disponibile su Netflix a partire dal 22 marzo, offrendo agli spettatori un’affascinante viaggio nella vita di una delle figure più iconiche della storia americana.