Silia Kapsis: tra musica, danza e la sua partecipazione all’Eurovision 2024

Silia Kapsis è una cantante, attrice e ballerina australiana nata a Sydney, scelta per rappresentare Cipro all’Eurovision 2024. Scopriamo insieme la sua affascinante carriera e qualche dettaglio sulla sua vita privata.

La giovane promessa australiana

Vasiliki Silia Kapsis nasce a Sydney il 5 dicembre 2006, mostrando fin da piccola una grande passione per la musica. Cresciuta in un ambiente artistico, a soli undici anni si esibisce con successo sul palco dell’Australian Youth Performing Arts Company, iniziando così a coltivare la sua vocazione artistica.

Il talento poliedrico di Silia Kapsis

Oltre alla sua brillante carriera musicale, Silia Kapsis ha sviluppato una spiccata inclinazione per la danza, collaborando con rinomati coreografi sin da giovane. Nel 2022 fa il suo debutto come attrice, senza però trascurare la sua passione per la musica. A soli dodici anni pubblica il suo primo singolo, “Who Am I?”, seguito da successi come “No Boys Allowed” e “Disco Dancer”.

L’emozionante viaggio verso l’Eurovision

Nel settembre 2023, Silia Kapsis viene selezionata da CyBC, l’emittente televisiva cipriota, per rappresentare il paese all’Eurovision. Il suo brano “Liar”, scritto da Dīmītrīs Kontopoulos, promette di incantare il pubblico internazionale, aggiungendo un altro tassello alla sua crescente carriera artistica.

Le origini e la vita privata di Silia Kapsis

Le radici della talentuosa artista risalgono a Cipro, anche se i dettagli precisi sulla sua famiglia sono ancora avvolti nel mistero. Figlia di Giorgōs Kapsīs, cantante cipriota, e Despina Saïvanidīs, avvocata ed ex ballerina di origini greche, Silia Kapsis ha un bagaglio genetico ricco di talento e passione per l’arte.

Curiosità su Silia Kapsis

Tra i tanti successi ottenuti, Silia Kapsis può vantare la partecipazione allo show di Jennifer Hudson e la collaborazione a un documentario sulla danza prodotto da Taboo dei Black Eyed Peas. Attiva sui social media, conta migliaia di follower su Instagram e ha conquistato anche il pubblico di TikTok con il suo talento e carisma.

Il futuro di Silia Kapsis

Nonostante la giovane età, il futuro di Silia Kapsis si prospetta brillante e ricco di successi. Con il suo talento poliedrico e la determinazione che la contraddistingue, non c’è dubbio che continuerà a incantare il pubblico internazionale con la sua arte e il suo carisma unici.