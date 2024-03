Stefano De Martino: un Casanova Moderno

Stefano De Martino, noto tombeur de femmes

Stefano De Martino, celebre per le sue relazioni tumultuose, ha recentemente attirato l’attenzione dei media con presunti flirt e relazioni. Dopo la turbolenta storia con Belen Rodriguez, durata per più di un decennio, il conduttore napoletano continua a far parlare di sé. Recentemente è stato avvistato in compagnia della stylist Luciana Montò, descritta come una sua potenziale fiamma. Tuttavia, fonti vicine a De Martino hanno smentito queste voci, confermando che Luciana è un’amica di lunga data.

La Smentita: La Verità dietro Luciana Montò

Nonostante le speculazioni riguardanti una presunta relazione con Luciana Montò, il sito Biccy ha svelato la verità dietro questa amicizia. Luciana, nota stylist napoletana, è amica di Stefano da ben sei anni. Le voci sul loro presunto flirt sono state rapidamente dissipate, rivelando che si tratta di una solida amicizia. Curiosamente, Luciana è anche legata a Gilda D’Ambrosio, con la quale Stefano ha instaurato un rapporto amichevole.

Il Presunto Ritorno di Fiamma con Dayane Mello

Recentemente, sono emerse indiscrezioni riguardanti un possibile flirt tra Stefano De Martino e Dayane Mello, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Gabriele Parpiglia ha alimentato ulteriori speculazioni, suggerendo che potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma. Nel 2017, i due furono paparazzati insieme a Capri, innescando un interesse mediatico intorno alla loro presunta relazione. L’eventuale conferma di questo flirt sarebbe destinata a far parlare ancora di più.

Il Passato Infuocato di Dayane Mello

Dayane Mello, nota modella brasiliana, ha un passato sentimentale intrigante. Fra i suoi ex celebri si annoverano nomi come Mario Balotelli, Carlo Gussalli Beretta e Stefano Bettarini. È stato proprio con quest’ultimo che Dayane ha vissuto un momento di intensa passione nel 2017 durante la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Tuttavia, al suo successivo incontro con Bettarini al “Grande Fratello Vip”, Dayane ha chiarito pubblicamente che la loro storia è stata breve e senza implicazioni emotive profonde, definendo la loro relazione con un’incisiva frase.