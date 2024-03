Supersex: dietro le quinte della serie tv dedicata a Rocco Siffredi

Panoramica sulla serie “Supersex”

La serie tv “Supersex” racconta la storia di Rocco Siffredi, il famoso attore del settore porno nato e cresciuto ad Ortona, in provincia di Chieti. La sua ascesa nel mondo dell’intrattenimento per adulti lo ha portato fino a Los Angeles, dove ha conquistato il successo a livello globale. Netflix ha deciso di raccontare la vita di Siffredi attraverso una serie liberamente ispirata a lui, che vede come protagonista l’eccezionale attore Alessandro Borghi.

Dove sono state girate le riprese di Supersex?

Le riprese della serie “Supersex” si sono svolte in varie location, sia in Italia che all’estero. In Italia, non poteva mancare Ortona, in Abruzzo, città natale di Rocco Siffredi. Oltre a Ortona, le riprese sono state realizzate anche a Roma. A livello internazionale, la produzione ha toccato le città di Parigi, Budapest e Los Angeles.

Dettagli sulle riprese e sul cast della serie

Il primo ciak della serie è stato dato a Roma alla fine di settembre 2022. La serie è stata creata da Francesca Manieri, con la regia di Matteo Rovere , Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Oltre ad Alessandro Borghi, nel cast troviamo Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, nei ruoli rispettivamente di Lucia, Tommaso e Rocco da giovane. Le riprese si sono concluse a Parigi nel febbraio 2023.

Approfondimento sulla vita di Rocco Siffredi

La serie “Supersex” approfondisce la vita di Rocco Siffredi, mettendo in luce la sua famiglia, le sue origini e il suo rapporto con l’amore. Si tratta di un racconto profondo che attraversa la vita di Siffredi fin dall’infanzia, svelando al pubblico come e perché Rocco Tano, un semplice ragazzo di Ortona, sia diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.