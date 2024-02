Tempesta d’amore: Scopriamo chi è Ricky Müller

Ricky Müller: la scoperta del vero padre di Josie Klee

Nelle prossime puntate di “Tempesta d’amore” svelate grandi novità riguardanti il personaggio di Ricky Müller. Mentre Josie Klee apprende la verità sulla sua paternità, inizia una frenetica ricerca del vero genitore da parte della ragazza e di sua madre Yvonne. Dopo aver sempre creduto che Erik fosse il padre biologico di Josie, Yvonne si rende conto di aver dimenticato un’effimera avventura con Ricky Müller, il vero padre della ragazza. Josie riuscirà a trovarlo e a instaurare un legame con lui?

Josie alla ricerca di suo padre, Ricky Müller

Con la rivelazione della vera identità di Ricky Müller come padre di Josie, la ragazza si imbarca in una missione per trovarlo e conoscerlo. Grazie alle anticipazioni tedesche, Josie apprende che Ricky vive in Italia, in Alto Adige, dove gestisce un bar. Tuttavia, durante l’incontro con Ricky e la sua attuale compagna, Josie capisce che il padre biologico non è ciò di cui ha bisogno, rimanendo fedele all’affetto e al legame con Erik.

La breve presenza di Ricky nella vita di Josie

Dopo l’incontro con il padre biologico, Josie torna al “Fürstenhof” per riavvicinarsi a Erik, consapevole che è l’affetto e il legame affettivo a essere fondamentali, non la biologia. Ricky Müller farà solo una breve apparizione nelle puntate 3904 e 3905 della serie, senza stravolgere la vita dei protagonisti. Gli spettatori italiani potranno seguire questo avvincente sviluppo a febbraio 2024 su Retequattro, in prima visione esclusiva.