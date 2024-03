Tempesta D’Amore si sposta al mattino: Variazioni di palinsesto dall’11 marzo

Panoramica della soap opera Tempesta D’Amore

Da ben diciotto anni Tempesta D’Amore, conosciuta anche come Sturm der Liebe nella sua versione originale, è parte integrante del palinsesto di Rete 4. La serie tedesca, ambientata attorno al suggestivo castello Fürstenhof e al pittoresco villaggio di Bichlheim, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, inclusa l’Italia.

Nuova programmazione: Cambiamenti in arrivo

A partire dall’11 marzo, i telespettatori abituali dovranno prepararsi a un cambiamento nel palinsesto di Rete 4. La decisione dei vertici Mediaset è stata quella di spostare Tempesta D’Amore al mattino, precisamente dalle ore 10.00, lasciando invariata per il momento la fascia oraria serale dalle 19.45 alle 20.30. Al posto di Tempesta D’Amore, dallo stesso giorno saranno trasmesse le repliche di Terra Amara, partendo dal primissimo episodio andato in onda due anni fa su Canale 5.

Un nuovo inizio: Mattino 4 e il ruolo di Tempesta D’Amore

L’obiettivo di questo cambiamento è ridefinire il palinsesto mattutino di Rete 4 e, più in generale, offrire al pubblico una proposta televisiva più variegata. Tempesta D’Amore sarà ora il traino per il nuovo programma Mattino 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Questo nuovo format del daytime, targato Videonews, vedrà Panicucci spostarsi da Canale 5 a Rete 4 mantenendo il suo ruolo di conduttrice in diretta.

Esperienze passate e future prospettive

Lo scorso dicembre Mediaset aveva già sperimentato una modifica simile per Tempesta D’Amore, anticipando la sua trasmissione alle 19.30 per fare spazio allo Sportello di Forum, seguito da Bianca Berlinguer e Stasera Italia. Tuttavia, la decisione di spostare la soap opera in una nuova fascia oraria durò poco, e Tempesta D’Amore ritornò presto al suo orario consueto, soddisfacendo così i suoi affezionati telespettatori. L’obiettivo attuale di Mediaset è che le repliche di Terra Amara possano essere un successo maggiore rispetto alla soap tedesca, con l’intento di mantenere alto l’interesse del pubblico verso Rete 4.