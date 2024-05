Terra Amara: Anticipazioni della prossima puntata di domenica 5 maggio 2024 – Colpi di scena e nuovi intrighi

Introduzione:

Terra Amara, la popolare soap opera turca nota anche come Bir Zamanlar Çukurova, continua a tenere incollati ai teleschermi i suoi appassionati fan. In onda su Canale 5, la serie regala sempre nuove emozioni e colpi di scena. In questo articolo, rielaboreremo le anticipazioni della puntata di domenica 5 maggio 2024, offrendo un resoconto dettagliato degli eventi che si svolgeranno a Çukurova.

Prima parte: ‘arresto di Abdülkadir e la vendetta di Fikret

Abdülkadir è arrestato per l’omicidio di Fekeli da Hamran Said e la vendetta di Fikret si materializza con prove che inchiodano il mandante dell’assassino di suo zio.

Sottotitolo: ‘ira di Vahap e il piano di Hakan

Vahap non accetta la condanna di Abdülkadir e Hakan cerca di liberare il suo amico mentre si susseguono altri eventi tra Şermin, Betül, Fikret, e Zeynep.

Seconda parte: La gara tra Rasit e Gaffur e le bugie di Züleyha

Una gara tra Rasit e Gaffur porta a nuovi sviluppi, mentre Hakan riesce a far evadere Abdülkadir. Nel frattempo, Züleyha si confronta a nuove bugie del marito.

Sottotitolo: Gli scherzi di Bahar e le spese di Şermin

Bahar gioca uno scherzo a Cevriye e Şermin si trova in una situazione particolare per quanto riguarda le spese.

Terza parte: Come vedere Terra Amara in streaming su Mediaset Infinity e le repliche

Per chi non vuole perdersi nulla, c’è la possibilità di vedere la puntata in streaming su Mediaset Infinity e le repliche su La5 e Canale 5. Non perdere le prossime emozionanti puntate di Terra Amara!