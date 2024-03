Terra Amara: La Soap Turca In Replica Su La 5

La Programmazione di La 5

Su La 5, emittente di proprietà Mediaset, troviamo una variegata programmazione che include serie TV e film già trasmessi in passato su altri canali del gruppo. Tra le proposte in onda, spiccano le celebri soap opera italiane e spagnole come Centovetrine, Una Vita, La Promessa e Beautiful. Ma non mancano nemmeno le produzioni turche, come My Home My Destiny e Daydreamer – Le ali del sogno. La rete è accessibile al canale 30 del telecomando per la numerazione digitale terrestre, al canale 19 di TivùSat e al numero 159 per gli abbonati Sky Italia.

Terra Amara Su La 5

Terra Amara è una delle serie presenti nel palinsesto di La 5, andando in onda ogni giorno: dal lunedì al venerdì alle 11 e la domenica alle 10:35. Tuttavia, a partire dal 11 marzo 2024, la questione delle repliche si fa più articolata, con la comparsa di episodi su un altro canale. Infatti, oltre alle repliche su La 5, anche Rete 4 trasmette Terra Amara. Da marzo 2024, la serie turca ha episodi inediti solamente il venerdì sera su La 5, mentre su Rete 4 viene trasmessa la prima stagione in replica, prendendo il posto di un altro famoso titolo, Tempesta d’Amore, che si sposta in un nuovo orario.