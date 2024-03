"The Baxters": Una Famiglia, una Serie, una Storia da Conoscere - Occhioche.it

L’Arrivo della Famiglia Baxter su Prime Video

A marzo su Prime Video farà il suo debutto una serie che promette di essere un’esperienza unica: The Baxters. Ispirata ai romanzi della popolare scrittrice cristiana Karen Kingsbury, questa serie si distingue per i suoi connotati religiosi, rievocando il fascino di show come Settimo Cielo, amato dai telespettatori italiani negli anni ’90 e 2000.

Le vicende di Elizabeth e John Baxter

The Baxters segue le vite di Elizabeth e John Baxter, insieme ai loro cinque figli ormai adulti. Nella prima stagione, uno dei nodi centrali è rappresentato dal tradimento di Tim, marito di Kari e professore, con una studentessa. Questo evento porterà Kari a cercare conforto nella fede e nella famiglia, interrogandosi sull’amore e sulla possibilità di salvare il suo matrimonio.

Dietro le Quinte della Serie

La serie è frutto della collaborazione tra Light Workers Media, Will Packer Media e Haven Entertainment, con Jessie Rosen in veste di showrunner e produttore esecutivo. La regia è affidata a Tony Mitchell, Alex Zamm e Rachel Feldman, garantendo una visione articolata e coinvolgente.

Il Cast di The Baxters

Il cast principale della serie vede la presenza di talenti emergenti pronti a incantare il pubblico:

Ali Cobrin

Brandon Hirsch

Masey McLain

Josh Plasse

Cassidy Gifford

Reilly Anspaugh

Emily Peterson

Un Appuntamento da Non Perdere

The Baxters sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 28 marzo 2024, regalando agli spettatori un’opportunità imperdibile per immergersi nelle emozionanti vicende di questa straordinaria famiglia. Segui le loro storie, lasciati coinvolgere e scopri il vero significato dell’amore e della lealtà.