The CW e Fox: Soggetti Principali delle Nuove Produzioni

Il futuro delle produzioni televisive americane è segnato da importanti progetti come “Good Cop/Bad Cop”, recentemente ordinato e che sta attirando l’attenzione nel panorama delle serie tv. Questo procedurale crime con tocchi leggeri è stato acquisito non solo da The CW, ma anche dalla piattaforma di streaming Roku e dal canale australiano Stan. Le società di produzione dietro a questo progetto sono Future Shack Entertainment e Jungle Entertainment.

Il Cast e il Genius dietro Good Cop/Bad Cop

L’acclamato sceneggiatore John Quaintance ha assemblato un cast di talento per questa serie, che include Leighton Meester , Clancy Brown e il talentuoso attore australiano Luke Cook. Meester e Cook interpreteranno una coppia di detective fratello e sorella che lavorano nella polizia di una pittoresca cittadina del Northwest del Pacifico, sotto la guida del padre interpretato da Brown. Dietro la produzione di “Good Cop/Bad Cop” si trova Jeff Watchel, ex capo di USA Network durante i successi di “Suits” e “Psych”.

Grandi Guest Star per Abbott Elementary

La popolare serie “Abbott Elementary” continua a conquistare il pubblico televisivo e le celebrità non possono fare a meno di desiderare di partecipare. Dopo la speciale puntata con Bradley Cooper come ospite dopo gli Oscar, altre celebrità hanno firmato per apparizioni nella stagione, tra cui Lana Condor, Keegan-Michael Key, Cree Summer, Tatyana Ali e Karan Soni. Un episodio futuro vedrà Cree Summer interpretare una bibliotecaria coinvolta in un nuovo progetto sperimentale nella scuola.

The Crow Girl: Un Nuovo Successo da Paramount+

Paramount+ ha dato il via alla produzione di “The Crow Girl”, una serie prodotta da Buccaneer Media, dopo aver recentemente cancellato il progetto “The Doll Factory”. Basata sul romanzo di Erik Zxl Sound, la serie vanta un cast di prim’ordine con Eve Myles, Katherine Kelly e Dougray Scott nei ruoli principali. La trama segue il ritrovamento del corpo di un adolescente, con Myles nel ruolo dell’agente Jeannette Kilburn e Kelly nella parte della psicoterapeuta Sophia Craven, mentre si cimentano nella caccia al killer nonostante le resistenze dei superiori, tra cui Lou Stanley.

Altre Grandi Notizie dal Mondo delle Serie TV

Corestar Media ha acquisito i diritti della storia di Mavis Eccleston, accusata di omicidio dopo un patto con il marito malato terminale, aprendo la possibilità di trasformarla in un film o una serie tv. La vicenda della 79enne Mavis, assolta dopo essere stata inizialmente accusata, ha suscitato un dibattito sull’assistenza alle persone in fin di vita.

Inoltre, lo spin-off “Elsbeth” di “The Good Wife” e “The Good Fight” tornerà in onda il 4 aprile su CBS, dopo una pausa di cinque settimane, con un doppio episodio. E sul fronte delle guest star, Zach Galifianakis si unirà al cast della quarta stagione di “Only Murders in the Building”, le cui riprese sono in corso a Los Angeles. Altri nomi annunciati per stagioni future includono Molly Shannon, Eva Longoria ed Eugene Levy, con il ritorno di Meryl Streep.