Tutto quello che c’è da sapere su The Regime: Quando escono gli episodi

La nuova serie Hbo, intitolata “The Regime – Il palazzo del potere”, ha debuttato il 4 marzo e vede protagonista Kate Winslet in un ruolo di spicco dopo il successo di “Omicidio a Easttown”. Scopriamo insieme quando escono gli episodi e i dettagli su questa attesa miniserie.

La trama di The Regime e il cast stellare

In questa nuova serie, Kate Winslet interpreta il ruolo di Elena Vernham, una cancelliera e autocrate di una nazione immaginaria situata in Europa centrale. La storia, a metà tra la satira dark di “Veep” e le intense lotte di potere di “Succession”, promette di tenere incollati gli spettatori per tutta la durata dei sei episodi. Oltre a Winslet, il cast include nomi importanti come Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Martha Plimpton, Guillaume Gallienne e Hugh Grant, con la regia di Stephen Frears.

Quando escono gli episodi di The Regime: date da segnare

I fan della serie possono godersi un nuovo episodio ogni lunedì alle ore 21.15 su Sky Atlantic, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. Gli episodi sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now, offrendo la massima flessibilità agli spettatori. La maratona di visione si protrarrà fino all’8 aprile, garantendo sei settimane di suspense e intrighi politici da non perdere. Ecco le date da segnare in calendario per non perdersi nemmeno un episodio:

Episodio 1 – 4 marzo: La nuova era

Episodio 2 – 11 marzo: Intrighi di palazzo

Episodio 3 – 18 marzo: La sfida al trono

Episodio 4 – 25 marzo: Tradimenti e alleanze

Episodio 5 – 1 aprile: Il punto di non ritorno

Episodio 6 – 8 aprile: Il gran finale