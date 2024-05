Un Posto al Sole, doppia puntata il 3 maggio 2024: Damiano nei guai, Rosa sconvolge tutti e Guido in bilico

Introduzione:

Un Posto al Sole, la longeva soap opera italiana, regala ai suoi fan una doppia puntata venerdì 3 maggio 2024 su Rai 3. La serie, che va in onda sul terzo canale Rai e in streaming su RaiPlay, recupera l’episodio perso a causa della festa del lavoro del 1 maggio e prosegue con una nuova, avvincente puntata. In questo articolo, vi sveleremo le anticipazioni degli episodi 6439 e 6440, con colpi di scena, tensioni e rivelazioni inaspettate.

Prima puntata : Damiano nei guai, Nunzio sospetta di una talpa e Rosa sconvolge tutti

La prima puntata si apre con Damiano ancora nei guai a causa della trappola architettata contro di lui. Nunzio comincia a nutrire sospetti su una possibile talpa legata al boss Torrente che potrebbe essere dietro le accuse al poliziotto. Nel frattempo, Rosa , dopo gli ultimi tristi eventi, prende una decisione inaspettata che lascia tutti a bocca aperta.

Le tensioni tra Guido e Mariella crescono, soprattutto dopo l’arrivo di una loro vecchia conoscenza. In seguito, Niko torna dal viaggio con Valeria e trova suo figlio Jimmy insieme a Manuela , impegnati nel progetto del parco archeologico per bambini.

Seconda puntata : Giancarlo alle strette, Guido tentato e Niko coinvolto nel nuovo progetto di Manuela

Nella seconda puntata, lo stretto rapporto tra Silvia e Michele mette in difficoltà Giancarlo , spingendolo a un gesto inatteso. Guido è sempre più affascinato dalla presenza dell’amica ritrovata, mentre Rosa si prepara ad affrontare momenti di grande tristezza.

In seguito, Niko ringrazia Manuela per l’aiuto dato a suo figlio e lei ne approfitta per chiedergli un parere legale su un nuovo progetto imprenditoriale che ha in mente. La richiesta di Manuela nasconde forse qualcosa di più?

Rivedi Un Posto al Sole su RaiPlay

Se ti sei perso l’episodio in onda stasera di Un Posto al Sole, non disperare: su RaiPlay puoi sempre vedere e rivedere in replica le puntate della soap già andate in onda in prima visione su Rai 3. La piattaforma streaming gratuita della Rai ti consente di accedere al meglio della programmazione trasmessa – o in diretta – sui canali principali della rete. Per usare RaiPlay, basterà effettuare la registrazione al servizio tramite social o e-mail e iniziare a guardare i tuoi programmi preferiti, come Un Posto al Sole. Scopri qui nel dettaglio come recuperare gli episodi di Un Posto al Sole in replica.