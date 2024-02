Un Posto al Sole: Omaggio a Massimiliano Lucon, l’aiuto regista dietro le quinte

Un tributo speciale a Massimiliano Lucon

La puntata di Un Posto al Sole andata in onda lunedì 26 febbraio 2024 su Rai 3 era dedicata a un membro fondamentale della troupe, Massimiliano Lucon. Inizialmente c’è stata confusione tra il pubblico che ha scambiato Lucon per Gianni Netti, il marito di Luisa Amatucci, ma in realtà si trattava di due persone diverse. Lucon è stato un pilastro nel team di produzione e la dedica è stata un toccante omaggio alla sua figura.

Il ruolo di Massimiliano Lucon nel dietro le quinte della soap

Massimiliano Lucon era l’aiuto regista di Fabio Capponi a Un Posto al Sole. Dietro la realizzazione di una soap opera di lunga durata come questa, ci sono molte persone che lavorano instancabilmente per garantire il successo dello show. Dal team di produzione agli assistenti di regia, ogni ruolo è importante per assicurare che ogni episodio sia impeccabile. Lucon faceva parte di questa grande famiglia televisiva e la sua assenza è stata fortemente sentita.