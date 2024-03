Una Nuova Ondata di Intrighi e Drammi: Call My Agent - Italia 2, Che Cosa Aspettarsi? - Occhioche.it

Il Ritorno Tanto Atteso di Call My Agent – Italia 2

La seconda stagione di Call My Agent – Italia è finalmente giunta, portando con sé sei entusiasmanti episodi che ci immergono ancora una volta nel mondo dello spettacolo italiano. Diretta da Luca Ribuoli e con una sceneggiatura curata da Lisa Nur Sultan insieme a Federico Baccomo e Dario D’Amato, questa serie promette di incantare gli spettatori con trame avvincenti e un cast stellare.

Un Cast di Talenti Confermati e Sorprese in Arrivo

Nella nuova stagione, tutti i personaggi principali fanno il loro ritorno sullo schermo: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Paola Kaze Formisano ed Emanuela Fanelli. Ma le sorprese non finiscono qui! Ad arricchire ulteriormente la serie troviamo guest star del calibro di Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Ogni Episodio, una Pennellata di Arte e Intrighi

Con una durata media di 50 minuti ciascuno, gli episodi di Call My Agent – Italia 2 ci immergono nella vita agitata degli agenti e dei loro clienti, conducendoci attraverso nuove sfide, relazioni inaspettate e sorprendenti apparizioni speciali. L’agenzia “CMA”, guidata dai soci Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira, riesce a tenere alta l’asticella della suspense con l’aggiunta di un nuovo capo, creando un mix irresistibile di amore, risate e colpi di scena.

Quando e Dove Seguire le Avventure di Call My Agent – Italia 2?

Per non perdere neanche un momento di questo avvincente spettacolo, assicurati di sintonizzarti su Sky Serie a partire dal 22 marzo 2024 per seguire due emozionanti episodi ogni settimana.

Prima puntata : venerdì 22 marzo 2024 su Sky e in streaming su Now ;

e in streaming su ; Seconda puntata : venerdì 29 marzo 2024 su Sky e in streaming su Now ;

e in streaming su ; Terza puntata : venerdì 5 aprile 2024 su Sky e in streaming su Now.

Prepara i Popcorn e Goditi lo Spettacolo!

Rimani connesso con le vicende avvincenti di Call My Agent – Italia 2 e lasciati rapire dall’intensa atmosfera che solo lo showbiz italiano sa offrire. Prepara i popcorn, rilassati e immergiti in un mondo di intrighi, passioni e colpi di scena che ti terranno con il fiato sospeso ad ogni episodio!