Una Pasqua speciale per i fan di Everywhere I Go - Occhioche.it

Una Pasqua particolare su Mediaset Infinity

Il 31 marzo si preannuncia un evento eccezionale per i fan italiani della serie “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore“. In occasione della Pasqua, Mediaset Infinity ha deciso di regalare ai suoi spettatori un episodio extra in esclusiva e gratuito sulla piattaforma di video on demand. Una sorpresa che non passa inosservata e che promette di tenere incollati gli appassionati alla storia di Demir e Selin, due sconosciuti destinati a condividere molto più di quanto immaginassero.

Scopri le novità e i titoli turchi in arrivo su Infinity

La serie “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” si inserisce in un filone di successo che ha portato in esclusiva su Mediaset Infinity altri titoli turchi amati dal pubblico italiano, come la seconda stagione di “My Home My Destiny“, “Interrupted – L’amore incompiuto” e “Dreams and Realities – La forza dei sogni“. Le modalità di distribuzione delle puntate, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì, rendono l’esperienza di visione coinvolgente e costantemente attesa dagli spettatori.

Novità nella programmazione per Pasqua 2024

Per una Pasqua speciale, Mediaset Infinity ha deciso di stravolgere la consueta programmazione delle serie turche, includendo un episodio extra di “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” il 31 marzo 2024. Questo epico cambiamento nel calendario di distribuzione degli episodi promette di regalare emozioni e colpi di scena inaspettati ai fan affezionati alla storia di Demir e Selin.

Anticipazioni sull’episodio pasquale di Everywhere I Go

Nell’episodio speciale in onda il 31 marzo, i personaggi di Firuze e Leyla si prodigheranno per organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Selin, coinvolgendo anche Ayda e Ibo in un’avventura imprevista. Le vicende dei protagonisti si intrecceranno in un intreccio avvincente che terrà con il fiato sospeso i telespettatori italiani. Nel cast di “Everywhere I Go” spiccano talenti come Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin e Deniz Işın, che regalano interpretazioni appassionate e coinvolgenti.