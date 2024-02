Vaccino anti Zoster di Vitale dell’Università di Palermo efficace per 10 anni su immunodepressi

Nuovo Vaccino Contro l’Herpes Zoster: Sicuro ed Efficace

Francesco Vitale, professore di Igiene all’Università di Palermo, ha sottolineato l’importanza del nuovo vaccino contro l’Herpes Zoster durante un evento a Roma. Questo vaccino, diverso dal precedente, offre una protezione superiore al 90% e una durata di efficacia di oltre dieci anni. Vitale ha enfatizzato che il nuovo vaccino è adatto a tutti, comprese le persone immunocompromesse, rendendolo una scelta sicura e affidabile per prevenire l’infezione nota anche come Fuoco di Sant’Antonio.

“Oggi la vaccinazione anti Herpes Zoster è assolutamente sicura e disponibile per tutti. Il precedente era un ottimo vaccino, ma solo per le persone non immunocompromesse. Adesso abbiamo un vaccino ricombinante proteico assolutamente performante, con un risultato di efficacia che è superiore al 90% di protezione in coloro che si vaccinano e una durata superiore ai dieci anni”.

Shingles Awareness Week: Sensibilizzazione sull’Herpes Zoster

L’evento a Roma ha coinciso con la Shingles Awareness Week, un’iniziativa volta a sensibilizzare sul Herpes Zoster e sull’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione. Questa settimana speciale mira a informare il pubblico sull’infezione virale dolorosa e debilitante, incoraggiando le persone a proteggersi con il nuovo vaccino altamente efficace.

L’Evolvere della Protezione Contro l’Herpes Zoster

Con l’introduzione del nuovo vaccino contro l’Herpes Zoster, la protezione contro questa infezione virale è notevolmente migliorata. Grazie alla sua elevata efficacia e durata, le persone possono ora godere di una difesa robusta e duratura contro il Fuoco di Sant’Antonio. Questo progresso rappresenta un passo significativo nella lotta contro l’Herpes Zoster e offre a tutti la possibilità di proteggersi in modo efficace.

