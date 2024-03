Vanina: La Nuova Serie TV da non Perdere

La Debutto di Vanina

La nuova serie televisiva “Vanina – Un vicequestore a Catania” sta per fare il suo esordio sulla rete televisiva nazionale, promettendo emozioni e suspence. Mercoledì 27 marzo sarà il giorno del grande debutto su Canale 5, con al centro della trama la talentuosa Giusy Buscemi e l’eccezionale Giorgio Marchesi. Basata sugli appassionanti romanzi di Cristina Cassar Scalia, la serie è diretta con maestria da Davide Marengo, mentre la sceneggiatura è firmata da Leonardo Marini.

Dove Guardare Vanina in Streaming

Se per qualche motivo ti perdi la visione in diretta, non temere! Come per tutte le produzioni Mediaset, “Vanina” sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, garantendo ai fan la possibilità di gustarsela in qualsiasi momento e ovunque.

Il Cast Stellare di Vanina

La serie, prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo, vanta un cast di prim’ordine che include nomi del calibro di Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui. Con una trama avvincente tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e una sceneggiatura accurata di Leonardo Marini, “Vanina” promette di catturare l’attenzione e i cuori del pubblico.

La Vita Impetuosa di Vanina

La protagonista, Vanina interpretata da Giusy Buscemi, ha vissuto un’infanzia segnata dalla tragica morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora, il suo unico obiettivo è stato diventare una poliziotta per portare i colpevoli dell’omicidio davanti alla giustizia e combattere la mafia. Dopo anni di dedizione nell’Antimafia di Palermo, Vanina decide di trasferirsi a Catania, una città vibrante e ricca di sfumature, sempre vigilante al respiro dell’Etna.

Scopri di più su “Vanina – Un vicequestore a Catania” su Mediaset Infinity

