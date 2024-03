Vasco Rossi: il tour estivo inizierà con un evento esclusivo per i membri del suo fan club

Vasco Rossi si prepara per il suo tour estivo che avrà inizio il 2 giugno a Bibione. Tuttavia, prima di questa data, il rocker ha annunciato un evento speciale che si terrà il 1 giugno, riservato esclusivamente ai membri del suo Blasco Fan Club.

Un evento unico per i fedeli fan di Vasco

Secondo quanto comunicato dallo stesso Vasco Rossi attraverso i suoi canali social, i concerti previsti a Bibione sono diventati due. Il 1 giugno, infatti, il celebre cantautore offrirà ai suoi fan più affezionati la possibilità di partecipare a un sound check esclusivo in vista della data zero del tour. Questa occasione imperdibile permetterà loro di assistere alle prove generali del concerto che si terrà il 2 giugno.

Il sindaco entusiasta dell’arrivo di Vasco a Bibione

Il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, ha condiviso con entusiasmo la notizia delle due date del live di Vasco a Bibione. Ha sottolineato il lavoro svolto dalla località per accogliere al meglio Vasco e la sua numerosa comitiva, così come i fan che trasformeranno il weekend in uno dei momenti clou dell’estate 2024. Bibione si prepara da settimane all’evento, dimostrando la propria dedizione nell’organizzare un’accoglienza indimenticabile per il Komandante e tutti coloro che parteciperanno ai concerti.

Il tour estivo di Vasco: 11 date imperdibili in programma

Dopo l’esclusiva apertura a Bibione, il tour estivo di Vasco prevede un totale di 11 date imperdibili. Sette concerti avranno luogo a Milano, mentre gli altri quattro si terranno in Puglia, nella città di Bari. Un’opportunità unica per i fan del celebre rocker italiano di vivere emozionanti serate all’insegna della musica e della passione.