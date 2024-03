Vasco Rossi: Un Addio al Passato con Gabriella Sturani

Un Legame Intenso

Gabriella Sturani, l’ex compagna di Vasco Rossi e madre di Lorenzo, il figlio maggiore della rockstar, ci lascia improvvisamente all’età di 57 anni. La loro storia d’amore affonda le radici negli anni ’80, quando una giovane Gabriella, appena sedicenne, resta incinta di Lorenzo. Questo evento segna una svolta nella loro relazione, determinando un distacco che solo anni dopo verrà parzialmente colmato.

L’Addio di Vasco Rossi

Attraverso i canali social, Vasco Rossi dedica un commovente saluto a Gabriella Sturani. Con parole intrise di amore e nostalgia, il cantautore rivolge un messaggio a Lorenzo, ricordando che la presenza di Gabriella vivrà per sempre nei ricordi più cari. Le immagini condivise, che ritraggono Gabriella e il figlio Lorenzo, trasudano di sentimenti profondi e autenticità.

Un Tuffo nel Passato

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2013, Gabriella Sturani ha ripercorso i momenti con Vasco Rossi. Il loro primo incontro avviene quando lei ha soltanto 13 anni, in un locale di Rimini durante l’estate del 1980. La vera storia d’amore tra i due sboccia tre anni dopo e si protrae per due intense stagioni. Tuttavia, la gravidanza di Gabriella mette fine a questo capitolo, sancendo un distacco che non cancella l’affetto reciproco.

Il Legame Indissolubile

Nonostante le vicissitudini del passato, Vasco Rossi e Gabriella Sturani hanno mantenuto nel tempo un legame profondo e rispettoso. Gabriella ha sempre espresso stima e ammirazione per Vasco, definendolo il migliore e riconoscendo la sua importanza come padre di Lorenzo. Il brano “Gabri“, incluso nell’album “Gli spari sopra” del 1993, è il tributo tangibile a quell’amore adolescenziale rimasto vivo nel cuore della rockstar.

Una Memoria Indelebile di un Amore Giovanile

L’addio di Gabriella Sturani rappresenta non solo la scomparsa di una figura importante nella vita di Vasco Rossi, ma anche il tramonto di un capitolo significativo della sua storia personale. Le emozioni suscitate da questo evento sono un mix di tristezza e gratitudine, di ricordi struggenti e legami indelebili che resistono al passare del tempo. Con il suo saluto sui social, Vasco Rossi rende omaggio a un passato intenso e prezioso che continuerà a vivere negli aneddoti e nelle note delle sue canzoni.