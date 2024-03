Victoria De Angelis: la crescita dei Måneskin attraverso la luce di Victoria De Angelis

La carriera musicale di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis è una talentuosa bassista originaria di Roma, nata il 28 aprile del 2000. Fin da piccola ha dimostrato una forte passione per la musica, iniziando a suonare la chitarra all’età di 8 anni e successivamente passando al basso intorno agli 11-12 anni. Il suo incontro con Thomas Raggi, chitarrista di grande talento, al liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma, ha segnato l’inizio di una collaborazione destinata a cambiare le loro vite. Insieme a Raggi e al cantante Damiano David, fondano i Måneskin, un gruppo che ha rapidamente conquistato il panorama musicale italiano e internazionale.

Il successo globale dei Måneskin e il ruolo di Victoria De Angelis

La band Måneskin, il cui nome significa ‘chiaro di luna’ in danese per sottolineare le origini danesi di Victoria, ha sperimentato un’incredibile ascesa nel mondo della musica. Dopo essersi fatti conoscere su X Factor 11, i Måneskin hanno raggiunto la fama grazie a brani come Morirò da re e Torno a casa. La vera consacrazione è arrivata con la vittoria a Sanremo 2021 e all’Eurovision 2021, seguita da numerosi premi internazionali. Victoria De Angelis, con il suo talento al basso e la sua energia sul palco, ha contribuito in modo significativo al successo dei Måneskin.

La vita privata di Victoria De Angelis e le sue relazioni

Oltre alla sua brillante carriera musicale, la vita privata di Victoria De Angelis ha suscitato l’interesse dei fan. Nonostante le voci che la volessero legata sentimentalmente a Damiano David, Victoria ha sempre chiarito di essere semplicemente amica del cantante. Dichiaratamente bisessuale, ha avuto relazioni sia con uomini che con donne, senza porsi limiti. Alcune foto scattate con una misteriosa ragazza hanno alimentato speculazioni sulla sua vita amorosa, mentre la sua presunta relazione con Luna Passos ha destato ancora più curiosità tra i fan. Victoria De Angelis, con il suo fascino e la sua autenticità, continua a essere una figura ammirata e rispettata nel panorama musicale contemporaneo.