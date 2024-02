Vladimir Luxuria: una vita tra trasgressione e celebrità

La regina del Muccassassina

Vladimir Luxuria, ex parlamentare ed emblema della comunità LGBTQ+, ha ripercorso nel documentario “Roma, santa e dannata” i tempi in cui era la regina del Muccassassina, celebre locale romano noto per la sua atmosfera trasgressiva. Ricordando quegli anni, Luxuria ha svelato retroscena e aneddoti legati alla sua vita notturna nella capitale, svelando un lato nascosto e intrigante della città eterna.

La cultura underground di Roma

Luxuria ha evidenziato come Roma, se da un lato è associata al Vaticano e alla tradizione cattolica, dall’altro nasconda un lato pagano e trasgressivo. Con luci rosse e atmosfere provocanti, il cinema Mercury, originariamente di proprietà della Santa Sede, divenne il cuore pulsante della Muccassassina, luogo di incontro di una variegata comunità inclusiva e aperta a ogni forma di espressione.

Un melting pot di identità

Nella descrizione del Muccassassina, Luxuria ha raccontato di un ambiente vibrante, dove si mescolavano le diverse sfumature dell’identità umana. Dalle esibizioni sul palco, che rompevano gli schemi del tempo, alle danze sfrenate e coinvolgenti, il locale era il crocevia di personalità uniche e storie senza confini. Politici, personaggi famosi e semplici avventori coabitavano in un mondo fatto di libertà e diversità.

Vladimir Luxuria: tra privato e pubblico

Il riflesso della vita sentimentale

Oltre alla sua carriera pubblica, Luxuria ha condiviso dettagli intimi della sua vita sentimentale. Legata a Danilo Zanvit Stecher, membro dell’Arcigay, la loro relazione aperta e sincera rappresenta un ideale di libertà e accettazione reciproca. Tra affinità elettive e legami profondi, Luxuria e Stecher esprimono una visione dell’amore al di là degli schemi convenzionali.

Una storia d’amore speciale

Nell’intervista, Luxuria ha svelato di aver amato profondamente una donna, Sara Slowley, delineando un legame delicato e coinvolgente. Attraverso i ricordi di quei momenti, la celebrità transgender ha espresso gratitudine e nostalgia per un’esperienza vissuta intensamente. L’amore per Sara è stato per Luxuria un cammino di scoperta e crescita personale, un legame che ha segnato la sua vita in modo indelebile.

