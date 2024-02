16enne denunciato per coinvolgimento in lite tra bande nel territorio reggiano - avvisatore.it

Denunciato 16enne per aggressione in un parco pubblico di Scandiano

Un 16enne è stato denunciato per un episodio di violenza avvenuto in un parco pubblico di Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano. La situazione è degenerata quando due gruppi di ragazzi hanno iniziato a importunarsi, culminando in un’aggressione fisica.

Durante l’alterco, i giovani si sono inseguiti, lanciandosi oggetti trovati per strada e sputi. Un giovane ha cercato di porre fine alla situazione, ma è stato attaccato da un membro del gruppo avversario, subendo anche la rottura del suo telefono durante la colluttazione. L’episodio, avvenuto a novembre, si è concluso con l’intervento degli amici della vittima, che sono giunti in suo soccorso.

Intervento medico e denuncia alle autorità

Dopo l’aggressione, la vittima è stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie ed è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Insieme alla madre, ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine per identificare il presunto responsabile. Successivamente, il giovane è stato deferito alla Procura del tribunale dei Minori di Bologna.

Le accuse nei confronti del 16enne includono lesioni personali aggravate e danneggiamento. Le autorità competenti stanno procedendo con le indagini per far luce sull’accaduto e valutare le conseguenti azioni legali da intraprendere.

Conclusioni

L’episodio di violenza tra coetanei in un parco pubblico ha destato preoccupazione nella comunità locale. È fondamentale sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto reciproco e della gestione pacifica dei conflitti, al fine di prevenire situazioni simili in futuro. La denuncia e l’azione legale intrapresa dalle autorità dimostrano l’impegno nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella società.

About The Author