“Famiglia cecoslovacca salvata dalla Guardia di Finanza: natante in avaria a Vieste”

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una famiglia di nazionalità cecoslovacca è stata salvata dai militari della Guardia di Finanza di Vieste, in provincia di Foggia, mentre si trovava in pericolo su un natante vicino a Baia dei Campi. Il motore della barca era in avaria a causa di un’improvvisa imbarco d’acqua, mettendo a rischio la famiglia composta da due adulti e tre minori.

L’intervento tempestivo delle autorità

I Militari della Guardia di Finanza di Vieste hanno risposto prontamente alla chiamata di soccorso proveniente dal natante in difficoltà. La situazione critica della barca, con il motore fuori uso a causa dell’ingresso improvviso d’acqua, ha reso necessario un intervento rapido e deciso per evitare il peggio.

Il pericolo imminente di affondamento

Il natante, con a bordo la famiglia cecoslovacca, rischiava seriamente di affondare a causa della grave avaria al motore. La presenza di tre minori a bordo rendeva la situazione ancora più delicata e urgente, richiedendo un’azione immediata da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Salvataggio in extremis

Grazie alla prontezza e all’esperienza dei militari della Guardia di Finanza di Vieste, la famiglia cecoslovacca è stata tratta in salvo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’efficace coordinamento delle operazioni di soccorso ha permesso di evitare una tragedia in mare e di portare tutti i passeggeri sani e salvi a terra ferma.

Un’allerta per la sicurezza in mare

Questo episodio sottolinea l’importanza di essere sempre preparati e attenti quando si intraprende una navigazione in mare, specialmente con condizioni meteo avverse. La prontezza di intervento delle autorità competenti ha dimostrato l’importanza della collaborazione e della tempestività nelle operazioni di salvataggio in mare, garantendo la salvaguardia delle vite umane.