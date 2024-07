Tentativo di vetta al K2: Silvia Loreggian e Federica Mingolla sfideranno l’imponente cima

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La sfida al K2 è iniziata oggi per Silvia Loreggian e Federica Mingolla, entrambe membri della spedizione organizzata dal Club Alpino Italiano. Accompagnate da Marco Majori e Federico Secchi del progetto ‘Sky in the Sky’, sponsorizzato dal sodalizio, il quale include la discesa con gli sci dopo aver conquistato la vetta.

La Partenza Verso l’Altitudine Estrema

Il gruppo ha lasciato il campo base a 5.000 metri alle 19, ora locale, , dirigendosi verso il campo due a 6.000 metri. Dopo una breve sosta, saliranno fino al campo tre a 7.350 metri e poi al campo quattro a 7.700 metri, posizionato sulla spalla del K2.

La Salita Decisiva Verso la Vetta

La scalata finale verso la vetta è programmata per la notte del 28 luglio. Se tutto procederà come previsto, Loreggian e Mingolla raggiungeranno i 8.611 metri del K2 intorno alle 15. Il portatore d’alta quota Ali Durani si unirà a loro da campo quattro, insieme all’altro portatore Ali Nurani. I portatori Muhammad Nazir e Muhammad Abbas partiranno da campo tre insieme a Loreggian, Mingolla e Durani.

Nurani resterà a campo quattro in attesa del ritorno degli alpinisti dalla vetta, pronto per agire in caso di necessità.

Il Ritorno al Campo Base e le Condizioni Climatiche

Il 29 luglio è previsto il ritorno al campo base. Durante la salita, Loreggian, Mingolla e Durani affronteranno l’arduo percorso senza l’ausilio di ossigeno supplementare, mentre Nazir e Abbas faranno uso delle bombole. L’Aeronautica Militare ha previsto una finestra di buone condizioni meteorologiche fino a metà giornata del 29 luglio. Il capo spedizione, Agostino Da Polenza, ha sottolineato la presenza di un considerevole accumulo di neve sopra i 7000 metri, rendendo la preparazione della montagna per la salita un compito impegnativo.

