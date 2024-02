Giovane di 17 anni denuncia aggressione sessuale alla stazione Centrale di Milano

Una ragazza di 17 anni, residente in provincia di Torino, ha denunciato ai Carabinieri del suo Comune un’aggressione sessuale subita il 15 febbraio alla stazione Centrale di Milano. L’episodio si è verificato mentre si trovava sulla scala mobile per prendere il treno di ritorno a casa. Un uomo sconosciuto l’ha molestata dopo averle chiesto informazioni sui binari e sugli orari. Fortunatamente, la giovane è riuscita a fuggire e a prendere il treno senza chiedere aiuto a nessuno, tornando a casa incolume. I Carabinieri milanesi hanno avviato le indagini e stanno cercando di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione Centrale per identificare il responsabile. Non sono state riportate lesioni fisiche e la denuncia è stata presentata il 19 febbraio, dopo che la ragazza ha raccontato l’accaduto.

Indagini in corso e supporto alle vittime

Le autorità competenti stanno lavorando per fare luce sull’accaduto e assicurare giustizia alla giovane vittima. I Carabinieri milanesi sono al lavoro per identificare l’uomo responsabile dell’aggressione e assicurarsi che non resti impunito. È fondamentale garantire supporto e protezione alle vittime di violenza, affinché possano sentirsi ascoltate e tutelate. La denuncia della ragazza di 17 anni è un passo importante per contrastare e prevenire episodi simili e dimostra il coraggio e la determinazione della giovane nel non tacere di fronte a un’ingiustizia subita.

Importanza della sensibilizzazione e della prevenzione

Episodi di violenza di genere come quello denunciato dalla giovane torinese evidenziano l’importanza della sensibilizzazione e della prevenzione in ambito sociale. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere, affinché ogni individuo possa vivere in sicurezza e libertà. La solidarietà e il sostegno verso le vittime di violenza sono fondamentali per contrastare e debellare comportamenti violenti e discriminatori nella società. La denuncia della ragazza di 17 anni rappresenta un atto di coraggio che merita di essere riconosciuto e sostenuto da tutta la comunità.

