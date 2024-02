90% ricerca clinica in aziende straniere, De Molli (Ambrosetti) denuncia vittime del payback

Le sfide della ricerca clinica in Italia

La ricerca clinica in Italia si trova di fronte a diverse sfide, con Valerio De Molli che evidenzia un problema significativo durante la sesta edizione dell’evento “Inventing for Life Health Summit”. Secondo De Molli, le aziende a capitale estero giocano un ruolo predominante nel settore, impiegando il 90% della ricerca clinica nel paese. Tuttavia, queste aziende non ricevono il trattamento adeguato, come evidenziato dal concetto di payback, che ha raggiunto la cifra di 7 miliardi di euro negli ultimi sei anni. Questo importo è stato coperto al 98% solo dalle aziende farmaceutiche multinazionali a capitale estero.

Le aziende a capitale estero impiegano il 90% della ricerca clinica in Italia.

Il payback ammonta a 7 miliardi di euro negli ultimi sei anni.

L’importanza della collaborazione internazionale

La collaborazione internazionale nel campo della ricerca clinica è fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore della salute. Valerio De Molli sottolinea che, nonostante le sfide affrontate dalle aziende a capitale estero in Italia, è essenziale promuovere una maggiore cooperazione tra attori nazionali e internazionali. Questo approccio potrebbe portare a benefici reciproci e favorire lo scambio di conoscenze e risorse per migliorare la qualità della ricerca clinica nel paese.

La collaborazione internazionale è fondamentale per lo sviluppo della ricerca clinica.

Promuovere una maggiore cooperazione tra attori nazionali e internazionali.

Prospettive future per la ricerca clinica italiana

Guardando al futuro della ricerca clinica in Italia, è evidente che sono necessari interventi mirati per affrontare le attuali sfide e migliorare il panorama del settore. Valerio De Molli mette in luce la necessità di rivedere le politiche e le pratiche attuali per garantire un ambiente favorevole a tutte le aziende coinvolte nella ricerca clinica, indipendentemente dal loro paese di origine. Solo attraverso un impegno congiunto e un dialogo costruttivo sarà possibile promuovere l’innovazione e garantire un futuro sostenibile per la ricerca clinica in Italia.

Sono necessari interventi mirati per migliorare il panorama della ricerca clinica in Italia.

Rivedere le politiche e le pratiche attuali per garantire un ambiente favorevole a tutte le aziende coinvolte.

