a indagare

Consiglio di Dipartimento di Filosofia a Palazzo Nuovo: Discussione Aperta dopo Accuse di Molestie

In corso a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, si tiene un consiglio di dipartimento di Filosofia aperto, in seguito alla sospensione di un docente per un mese a causa di accuse di molestie verbali da parte di alcune studentesse e alle denunce di altre molestie avanzate dai collettivi transfemministi.

Il direttore di dipartimento, Graziano Lingua, ha spiegato: “Abbiamo pensato di spostare il consiglio di dipartimento per avere un momento di discussione libera e aperta tra docenti e studenti. L’obiettivo è riuscire ad ascoltarci per vedere quali cambiamenti possiamo portare avanti per creare un contesto lavorativo di studio e di relazioni di qualità tra docenti e dottorandi, tra professori e struttura, rispetto al disagio evidenziato e le proteste giuste che sono state portate avanti.” Lingua ha ringraziato gli studenti per il coraggio dimostrato nel sollevare le questioni in modo deciso.

Studenti: Responsabilità Politica e Critiche all’Istituzione

Gli studenti presenti hanno replicato sottolineando che “Prendiamo atto che il dipartimento si assuma una responsabilità politica. Essere arrivati qui vuol dire anche avere fallito nel tutelarci.” Alcuni rappresentanti del collettivo Cambiare Rotta hanno evidenziato: “L’istituzione che ci dovrebbe tutelare contribuisce a creare un clima di intimidazione e di individualismo. In questo dipartimento un professore si è sentito libero di compiere molestie su studentesse e dottorande ed è successo anche a medicina. Il fatto che il rettore non sia presente oggi è un problema grosso, perché significa che l’università non prende in considerazione quelli che sta avvenendo.“

La situazione in discussione evidenzia la complessità delle relazioni all’interno dell’ambiente accademico e la necessità di affrontare con determinazione e trasparenza le questioni legate al rispetto e alla tutela di tutti i membri della comunità universitaria.

