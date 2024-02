a raggiungere il nostro satellite naturale

Primo Lander Privato Atterra sulla Luna dopo 52 Anni

Il lander privato Odysseus, sviluppato dall’azienda di Houston Intuitive Machine, ha compiuto con successo il suo allunaggio sulla Luna, segnando un momento storico per l’esplorazione spaziale. Questo evento rappresenta il ritorno di un veicolo statunitense sul nostro satellite dopo oltre mezzo secolo dall’ultima missione del programma Apollo.

“Quello che possiamo confermare, senza dubbio, è che la nostra attrezzatura è sulla superficie della Luna e stiamo trasmettendo”, ha dichiarato il direttore di volo Tim Crain.

Successo Tecnico nonostante le Difficoltà

Il lander Odysseus ha incontrato alcune difficoltà durante la sua discesa verso la Luna. In particolare, un problema tecnico legato al malfunzionamento dei laser impiegati per calcolare altitudine e velocità ha messo a rischio la missione. Tuttavia, grazie alla prontezza degli ingegneri e alla presenza di laser sperimentali della Nasa a bordo, è stato possibile risolvere l’inconveniente e garantire il successo dell’allunaggio.

Posizionamento Vicino al Polo Sud Lunare

Il lander Odysseus ha scelto di posizionarsi nelle vicinanze del polo sud lunare, un’area strategica per condurre studi e ricerche scientifiche di grande rilevanza. Dopo essere stato lanciato il 15 febbraio, il lander ha impiegato alcuni minuti per toccare il suolo lunare, ma alla fine è stato confermato il corretto atterraggio. Questo successo apre nuove prospettive per l’esplorazione spaziale e per la ricerca scientifica sulla Luna.

