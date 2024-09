A Venezia il ricordo di Willy Monteiro: un cortometraggio per promuovere inclusione e tolleranza

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

In occasione del quarto anniversario della tragica scomparsa di Willy Monteiro, avvenuta il 6 settembre 2020 a Colleferro, la Mostra del Cinema di Venezia ha presentato un’iniziativa significativa. Il 20 gennaio, in coincidenza con la giornata nazionale del rispetto, un cortometraggio d’animazione in 3D dedicato alla sua memoria sarà proiettato in scuole e carceri, un passo importante per trasmettere un messaggio di inclusione e tolleranza. Questo progetto è stato realizzato da un gruppo di studenti dell’Accademia veronese Side Academy.

Il cortometraggio “Willy – Different is good”

Un tributo attraverso l’animazione

Il cortometraggio d’animazione intitolato “Willy – Different is good” rappresenta l’impegno di un team di settanta studenti dell’Accademia Side Academy, che ha dedicato circa centomila ore di lavoro a questo progetto. Si tratta di un’opera che mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dell’inclusione sociale e della tolleranza, affrontando il tragico evento che ha colpito Willy Monteiro, un ragazzo vittima del bullismo. L’animazione non è solo una forma d’arte, ma un mezzo potente per comunicare messaggi cruciali, soprattutto ai più giovani, utilizzando un linguaggio accessibile e comprensibile.

L’importanza del messaggio

Stefano Siganakis, direttore artistico dell’Accademia, ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto e di come la presentazione del cortometraggio segni un passo fondamentale per il suo disbrigo. “Vogliamo lavorare sui temi dell’inclusione e della tolleranza,” ha affermato. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un pubblico ampio, facendo conoscere la storia di Willy non solo attraverso la visione del cartoon, ma anche trasmettendo un messaggio positivo e costruttivo sulle differenze. Le istituzioni sono invitate a partecipare attivamente, contribuendo alla diffusione del progetto nelle varie comunità.

La partecipazione della famiglia Monteiro

La voce di Milena Monteiro

Milena Monteiro, sorella di Willy, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa di Side Academy. Nel suo videomessaggio ha sottolineato l’importanza del cortometraggio nel dare una voce ai messaggi della famiglia, che da quattro anni combatte per il riconoscimento dei diritti e per un cambiamento culturale. “Il cartoon di Side Academy fa arrivare ai ragazzi un messaggio profondo in modo semplice ed efficace,” ha dichiarato con convinzione. L’idea è che attraverso l’animazione, i temi dell’inclusione e del rispetto delle differenze possano raggiungere facilmente i giovani, influenzando positivamente il loro modo di vedere il mondo.

L’eredità di Willy

Il messaggio del cortometraggio “Willy – Different is good” si inserisce in un contesto sociale sempre più attento alla problematica del bullismo e all’importanza della diversità. La realizzazione di un’opera così profonda e significativa, ispirata alla vita e alla sorte di Willy, si configura come un’opportunità per lanciare un chiaro appello alla lotta contro ogni forma di discriminazione. Le famiglie, le scuole e le istituzioni sono invitate a riflettere su questo tema e a collaborare attivamente per diffondere una cultura di rispetto e accettazione, perché ogni differenza è un valore da proteggere e celebrare.