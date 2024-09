Abbandono e decadenza: la triste storia del Palaghiaccio di Marino, celebre palco musicale

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Palaghiaccio di Marino, inaugurato nel 1990, è un simbolo della cultura e della musica italiana, noto per aver ospitato artisti di fama mondiale. Sebbene il suo passato brilli di momenti memorabili, la sua attuale condizione riflette il degrado che ha colpito molte opere pubbliche a Roma e nei suoi dintorni. In questo articolo, esploreremo la storia del Palaghiaccio, i suoi fasti passati e la situazione attuale di abbandono e degrado.

Il Palaghiaccio di Marino: un gioiello perduto

La creazione di un mito

Il Palaghiaccio di Marino è stato inaugurato nel 1990 come uno dei principali centri di intrattenimento del Lazio. Già a partire dalla sua apertura, la struttura ha attirato un vasto pubblico, diventando un luogo d’incontro per gli appassionati di sport e musica. Sulle sue piste si sono esibiti artisti straordinari, tra cui Frank Sinatra, i Deep Purple, i Metallica e i Nirvana, portando la musica live a livelli mai visti prima nella zona. La presenza di Kurt Cobain sul palco nel 1994, poco prima della sua tragica scomparsa, ha ulteriormente segnato la storia di questo luogo. La struttura ha quindi acquisito un’importanza tale da diventare un simbolo della cultura giovanile e della musica rock.

Un luogo di sport e svago

Oltre ai concerti, il Palaghiaccio ha rappresentato anche un punto di riferimento per il pattinaggio su ghiaccio, attirando famiglie e giovani atleti. Le sue piste sono state teatro di numerosi eventi sportivi, gare e manifestazioni, contribuendo a fare di Marino una meta per gli amanti di questo sport. Gli abitanti dei Castelli Romani ricordano con affetto le serate trascorse a pattinare con amici e familiari, creando ricordi indelebili.

Dal fulcro della vivacità al degrado

Un abbandono inesorabile

Nonostante i suoi successi, il Palaghiaccio di Marino ha chiuso nel 2011 e, da allora, si trova in uno stato di abbandono totale. L’impossibilità di mantenere la struttura ha portato a una lenta ma inesorabile discesa nel degrado. La mancanza di manutenzione ha provocato danni strutturali significativi, culminati in un crollo importante del tetto nell’agosto di quest’anno. Tuttavia, non è la prima volta che si verificano simili incidenti, segno di un’emergenza ignorata da anni.

Il degrado dell’area circostante

All’esterno, la situazione non è migliore: le aree intorno al Palaghiaccio sono invase da rifiuti e piante infestanti, che trasformano quella che un tempo era una vivace attrazione in un’area trascurata e pericolosa. Le condizioni igieniche sono deteriorate, costituendo un rischio per la salute pubblica e un triste spettacolo per i residenti e i turisti. L’abbandono di un luogo che un tempo rappresentava la vita e l’energia della comunità è un forte campanello d’allarme riguardo alla gestione delle infrastrutture culturali.

Il futuro del Palaghiaccio: una nuova speranza?

Cambi di destinazione e piani futuri

Nel 2015, l’area è stata acquistata all’asta dal tribunale di Velletri dalla catena di supermercati Esselunga, segnalando un potenziale cambio di destinazione d’uso. Sebbene la catena di supermercati lombarda attualmente presenti alcune sedi nel Lazio, il futuro del Palaghiaccio rimane incerto. Ci si chiede se verrà riqualificato e restituito alla comunità o se rimarrà un simbolo di un glorioso passato dimenticato.

Le aspettative della comunità

La popolazione locale aspetta con ansia un segnale da parte delle autorità competenti riguardo alla possibile rinascita del Palaghiaccio. Un intervento mirato potrebbe restituire dignità a un’area tanto amata, richiamando non solo i nostalgici, ma anche nuove generazioni pronte a scrivere pagine nuove della storia di Marino. La riqualificazione dell’area sarebbe un passo importante per restituire alla comunità un luogo di aggregazione, sport e cultura, nel nome di quei fasti che l’hanno caratterizzata.

Il Palaghiaccio di Marino rappresenta una storia di successi e declino, narrando come una infrastruttura di grande rilevanza possa finire a pochi passi dalla completa obliterazione. La comunità attende, ora più che mai, la possibilità di una rinascita.