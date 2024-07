Accuse di Frode e Fornitura Illegale di Mascherine: Indagini su Aziende in Provincia di Brescia

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Giordana Bellante

ACCUSE GRAVI PER AZIENDE DI BRESCIA

Una società per azioni e una Srl con sede nella provincia di Brescia sono al centro di un’indagine intricata. Le aziende sono accusate di aver fornito alla struttura Commissariale Nazionale, istituita per far fronte all’emergenza Covid-19, ben 165 milioni di mascherine non conformi ai requisiti di legge. Questo affare illecito avrebbe portato a un guadagno illecito stimato in oltre 35 milioni di euro.

Intervento delle Autorità: Operazioni Coinvolgenti

È scattata un’azione decisa da parte delle forze dell’ordine per far luce su questa situazione allarmante. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e del Gruppo di Savona della Guardia di Finanza hanno avviato un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 35 milioni di euro, su indicazione del gip di Brescia. Contestualmente, la Procura Distrettuale lombarda ha emanato un decreto di perquisizione che coinvolge le sedi delle due società coinvolte e i loro rappresentanti legali.

Reato e Responsabilità Penali Contestate

Le accuse mosse ai danni delle società e dei loro vertici sono di natura grave e articolata. Si parla di frode in commercio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio, autoriciclaggio e violazioni delle normative relative ai dispositivi di protezione individuale. Inoltre, le aziende sono chiamate a rispondere anche in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

La vicenda, ancora in fase di indagine e di accertamento da parte delle autorità competenti, getta luce su potenziali abusi gravi e violazioni delle norme a scapito della sicurezza e della legalità. Ogni passaggio delle indagini sarà seguito attentamente per dare giustizia a una possibile ingiustizia perpetrata nel settore critico della fornitura di beni essenziali alla protezione della salute pubblica.