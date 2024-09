Adolescente di 14 anni incinta dopo la ‘sex roulette’: allerta sui pericoli delle sfide sui social

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un allarmante episodio ha scosso la comunità, con una ragazza di soli 14 anni che è rimasta incinta dopo aver partecipato a una pericolosa challenge sui social media chiamata ‘sex roulette’. La vicenda, riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos tramite l’avvocato della famiglia, Marina Condoleo, ha evidenziato il crescente fenomeno delle scommesse sessuali nelle chat tra adolescenti, con gravi conseguenze sulla salute e sul benessere psicologico dei giovani coinvolti.

La sfida ‘sex roulette’: dinamiche e rischi

Cosa implica la ‘sex roulette’

La ‘sex roulette’ è una challenge che ha preso piede su TikTok, dove i partecipanti, per lo più minorenni, vengono invitati a unirsi a chat chiuse. In queste chat, si organizzano incontri in luoghi appartati, come abitazioni private o giardini, per avere rapporti sessuali senza alcuna protezione. Questo comportamento espone i ragazzi, molti dei quali sono ancora adolescenti, a gravissimi rischi, sia fisici che legati alla salute mentale, poiché possono derivare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili.

Testimonianza da parte della giovane

L’avvocato Marina Condoleo ha avuto l’opportunità di incontrare personalmente la ragazza coinvolta nella vicenda durante un incontro organizzato dall’associazione ‘Road to Green’, nell’ambito del programma ‘Legal Love’. Qui, la giovane ha condiviso la sua esperienza drammatica, esprimendo la propria confusione e paura. La ragazzina ha confessato di non conoscere l’identità del padre del bambino e ha rivelato che non solo si sentiva turbata per la gravidanza, ma anche per il fatto di non aver “vinto” la challenge. Attualmente, la ragazza è al sesto mese di gravidanza e ha deciso di tenere il bambino, ricevendo supporto dalla madre.

Altre sfide giovanili: ‘calippo tour’ e ‘chinotto tour’

Analogie tra le sfide

La ‘sex roulette’ non è l’unica sfida pericolosa che solletica la curiosità dei giovani. Altre tantissime sfide come il ‘Calippo tour’ e il ‘Chinotto tour’ stanno guadagnando popolarità tra gli adolescenti. In queste sfide, le partecipanti girano il paese con l’obiettivo di avere rapporti orali con sconosciuti, sottoponendo le loro esperienze a registrazioni video da condividere sui social.

Impatti sanitari e sociali

Queste pratiche non solo mettono in pericolo la salute fisica degli adolescenti, ma anche il loro benessere psicologico. L’assenza di protezione durante questi atti non solo espone i giovani a gravidanze indesiderate, ma li rende vulnerabili a infezioni sessualmente trasmissibili. L’attività di sensibilizzazione e prevenzione si rende quindi cruciale in questo panorama preoccupante.

Incontro sull’educazione sessuale e consapevolezza

Il convegno in Campidoglio

In risposta a questa crescente problematica, il 26 settembre si terrà un importante incontro presso il Campidoglio di Roma. Al convegno parteciperanno studenti dell’istituto tecnico agrario Giuseppe Garibaldi e dell’ISS Pertini Falcone. Durante l’evento, diversi esperti, tra cui la consigliera di Roma Capitale, Francesca Barbato, e l’avvocato Francesco Notari, si esprimeranno sui rischi penali associati a comportamenti illegali. Il dottor Luca Leonardo D’Agostini parlerà delle condotte antisociali in rete, con l’intento di informare e sensibilizzare i giovani sui pericoli legati alle sfide sessuali online.

Obiettivo del programma ‘Legal Love’

Il programma ‘Legal Love’, ideato dall’avvocato Condoleo in collaborazione con l’associazione ‘Road to Green’, si propone di ottenere il massimo supporto per gli studenti, aiutandoli a comprendere le conseguenze delle loro azioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza riguardo alla propria salute e sicurezza. Tali iniziative rappresentano un passo fondamentale verso la protezione dei giovani dalle insidie di un uso improprio dei social media.