Adolescenti violenti in coppia: il report svela schiaffi e gelosia come segni d'amore

Gelosia e controllo: segni d’amore secondo gli adolescenti italiani

Secondo un sondaggio inedito condotto da Save the Children in collaborazione con Ipsos, la gelosia e il controllo sono considerati segni d’amore da parte del 30% degli adolescenti italiani. Inoltre, il 21% ritiene che condividere le password dei social media e dei dispositivi con il partner sia una prova d’amore. Il rapporto, intitolato “Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza”, rivela anche che il 17% dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 18 anni pensa che uno schiaffo ogni tanto possa essere accettabile in una relazione intima.

Violenza on-life nelle relazioni intime

Il sondaggio ha rivelato che quasi uno su cinque (19%) degli adolescenti che hanno o hanno avuto una relazione intima ha dichiarato di essere stato spaventato dal partner con atteggiamenti violenti, come schiaffi, pugni, spinte e lancio di oggetti. Inoltre, il 26% degli adolescenti ha riferito che il partner ha creato un profilo social falso per controllarlo. L’11% degli intervistati ha anche dichiarato di aver avuto le proprie foto intime condivise da altre persone senza il proprio consenso.

Stereotipi di genere e

