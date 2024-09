Aggressione a tifoso del Venezia da parte di sostenitori della Roma prima della partita del 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un episodio di violenza tra tifoserie si è registrato a Roma nella mattinata di domenica 29 settembre, in vista dell’attesissimo incontro di Serie A tra la Roma e il Venezia, previsto per le 15 allo stadio Olimpico. Il fatto ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli eventi sportivi e ha riportato l’attenzione sulla problematica delle aggressioni tra gruppi di sostenitori.

La dinamica dell’aggressione

Un incontro rovinato

La scena si è svolta nei pressi della stazione Termini, dove i tifosi del Venezia erano arrivati per assistere alla partita. Poco dopo il loro arrivo, un giovane sostenitore lagunare, separatosi dal gruppo principale, si è trovato a far fronte a un’inaspettata aggressione da parte di un manipolo di circa quattro o cinque tifosi romanisti. Secondo le testimonianze, il ragazzo è stato accerchiato e colpito, subendo maltrattamenti fisici, con colpi inferti tramite cinghie. Questo episodio di violenza dimostra come le rivalità calcistiche possano sfociare in atti estremi, creando una situazione di pericolo per i tifosi che partecipano agli eventi sportivi.

L’assalto non è stato solo un momento spiacevole, ma ha gettato una lunga ombra sulla manifestazione sportiva, evidenziando l’esigenza di implementare misure di sicurezza più efficaci per tutelare i partecipanti. La vittima dell’aggressione, conquistata dalla tensione del momento, ha deciso di rifiutare le cure mediche offerte dagli operatori del 118 intervenuti per soccorrerla.

La risposta delle forze dell’ordine

Interventi tempestivi

Appena avvenuta l’aggressione, la situazione è stata rapidamente monitorata dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che stava scortando il resto dei tifosi veneziani fuori dalla stazione. Grazie all’azione coordinata tra Digos, Polfer e le forze dell’ordine, è stato possibile identificare e fermare due dei responsabili della violenza. Le indagini preliminari portate avanti dalle autorità hanno già rivelato particolari importanti riguardo l’appartenenza di questi individui a un gruppo organizzato riconducibile alla Curva Sud.

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a piede libero, mentre un altro di 23 anni è stato arrestato. La loro identificazione segna un passo importante nel contrasto alla violenza nel contesto calcistico, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico durante manifestazioni sportive.

Il contesto della violenza nel calcio

Rivalità e problematiche sociali

L’episodio accaduto a Roma è solo uno dei tanti che ora si registrano nel panorama calcistico italiano. Aggressioni simili tra tifoserie, purtroppo, non sono un fenomeno isolato e mettono in evidenza una cultura violenta che si riflette nel tifo. Le rivalità storiche tra le squadre, in questo caso tra la Roma e il Venezia, possono sfociare in comportamenti inaccettabili, danneggiando l’immagine dello sport e riducendo la fruibilità di eventi che dovrebbero essere momenti di aggregazione e gioia.

Da anni, le istituzioni tentano di arginare questo fenomeno, ma i risultati, al momento, risultano insoddisfacenti. L’auspicio per il futuro è che iniziative di sensibilizzazione e interventi mirati possano contribuire a ridurre queste manifestazioni violente e favorire un ambiente più sicuro negli stadi e attorno a essi.

Con il proseguire della stagione, è fondamentale monitorare che episodi di questo tipo non si ripetano, nel rispetto di tutti i tifosi che desiderano vivere il calcio in un clima di sportività e rispetto reciproco.