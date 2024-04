Alla Sissa: Celebrare il Primo International Day of Children’s Universities

Un Ponte tra Università e Giovani

Il 11 aprile rappresenta una data significativa per le Children’s Universities di tutto il mondo, in quanto si celebra il primo International Day of Children’s Universities. Questa giornata speciale è dedicata alle università che si impegnano attivamente a coinvolgere i giovani attraverso una serie di iniziative educative. Le università offrono una vasta gamma di attività che includono visite guidate, seminari, laboratori, mostre, feste e fiere per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, creando così un ponte tra il mondo accademico e quello dei più giovani.

L’Iniziativa di eucu.net e il Ruolo della SISSA

L’International Day of Children’s Universities è stata lanciata da eucu.net, la prestigiosa Rete europea delle università per bambini e ragazzi. In particolare, la SISSA di Trieste si è distinta per il programma SISSA for Schools, attivo da oltre dieci anni e dedicato alle scuole di ogni ordine e grado. La SISSA è orgogliosamente partner della rete internazionale eucu.net, che riunisce Children’s University provenienti da tutto il mondo, consolidando così il suo impegno verso l’educazione dei giovani.

Un Dialogo Aperto tra Scienziati e Studenti

Le Children’s University rappresentano non solo luoghi di apprendimento, ma anche di dialogo aperto e costruttivo tra giovani studenti e scienziati. Queste istituzioni si impegnano a garantire che le esigenze e le prospettive dei bambini non vengano trascurate, offrendo loro l’opportunità di esplorare discipline accademiche in modo interattivo e coinvolgente. In occasione dell’International Day of Children’s Universities, la SISSA propone un’esperienza speciale per gli studenti della scuola secondaria di II grado Alessandro Volta di Trieste, guidati da Meriem Behiri, dottoranda in astrofisica e cosmologia alla SISSA, alla scoperta di “Segnali dallo spazio profondo”.

Oltre la Giornata Speciale: SISSA for Schools

La SISSA for Schools non si limita alla sola giornata dell’11 aprile, ma offre durante tutto l’anno scolastico a studenti di ogni età l’opportunità di avvicinarsi alle scienze in modo innovativo. Gli studenti possono partecipare a giochi, attività interattive e visite guidate ogni giovedì mattina, esplorando una vasta gamma di discipline che spaziano dalla matematica alla fisica, dalle neuroscienze alla data science. Questo costante impegno della SISSA nel promuovere l’interesse e la conoscenza scientifica tra i giovani dimostra la sua dedicazione a formare le menti del futuro.

Conclusione

L’International Day of Children’s Universities rappresenta un’opportunità unica per le università di tutto il mondo di valorizzare e coinvolgere attivamente i giovani studenti nella loro missione educativa. Attraverso iniziative innovative e coinvolgenti come quelle proposte dalla SISSA, le Children’s Universities contribuiscono a creare una società più consapevole e orientata alla conoscenza, preparando così il terreno per un futuro di progresso e innovazione.