Alla vigilia della Sentenza: Aspettative e Tensione nell’Inchiesta sullo Stadio della Roma

I giudici della ottava sezione collegiale di Roma si sono riuniti in camera di consiglio per deliberare su ventidue richieste di condanna formulate dalla Procura riguardo all’indagine sul nuovo stadio della Roma.

Richieste di Pene e Coinvolgimento degli Indagati

Nell’ottobre scorso, i pubblici ministeri hanno richiesto pene che ammontavano a oltre cento anni di reclusione. Tra le richieste più rilevanti vi è la condanna a 11 anni e sei mesi per l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito e per l’avvocato Camillo Mezzacapo. Le richieste prevedono anche 9 anni per Luca Lanzalone e 8 anni e 8 mesi per l’imprenditore Luca Parnasi, che ha optato per il rito abbreviato. Giulio Centemero, deputato della Lega, rischia 3 anni e 4 mesi, mentre Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd, potrebbe ricevere una condanna di due anni e 8 mesi. Gli imputati sono accusati di vari reati, tra cui corruzione, finanziamento illecito e traffico di influenze illecite.

Contesto Legale ed Aspettative per la Sentenza

La sentenza attesa nel pomeriggio getta un’ombra di tensione e aspettativa su questo intricato procedimento giudiziario. Ieri, durante le conclusioni del processo, il clima in aula era teso, con gli avvocati della difesa che hanno ribadito le posizioni dei propri assistiti, manifestando fiducia nella correttezza dell’operato e sottolineando la complessità delle dinamiche giuridiche coinvolte.

