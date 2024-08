Allerta a Roma: ex albergo occupato al centro di denunce per attività illecite e degrado urbano

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Redazione

Un ex albergo di Roma è diventato un nodo critico di illegalità e degrado, secondo residenti e alcuni esponenti politici. Durante un blitz avvenuto l’11 giugno, le forze dell’ordine hanno identificato ben 168 persone all’interno della struttura. A distanza di alcuni mesi da quell’operazione, non sembra esserci stato alcun progresso significativo e la comunità locale ha intensificato le richieste di un intervento risolutivo per lo sgombero. La situazione attuale offre uno spaccato preoccupante delle problematiche che affliggono il quartiere.

Il censimento e le conseguenze

Un’operazione sotto i riflettori

Il 11 giugno scorso, le forze dell’ordine hanno condotto un censimento all’interno dell’ex albergo, situato nelle vicinanze della fermata della metro A. L’operazione ha messo in evidenza la presenza di 168 individui, in gran parte associati a bande di borseggiatori che operano intensamente nell’area. Le tensioni tra gli occupanti e le forze di polizia sono risultate evidenti durante il blitz, evidenziando un clima di paura e insicurezza nel quartiere.

Assenza di interventi significativi

Nonostante l’eco dell’operazione, a due mesi di distanza non si è assistito a sviluppi tangibili. I residenti, già esasperati dalla situazione, hanno nuovamente levato la loro voce per chiedere lo sgombero dell’immobile, un intervento ritenuto imminente da molte persone. Tuttavia, le aspettative sono state disattese e il degrado non solo è rimasto, ma ha evidenziato un aumento delle attività illecite all’interno della struttura.

Situazione attuale: discarica a cielo aperto

Attività illecite e degrado

Il 18 agosto, i residenti hanno assistito a un episodio inquietante: un furgone ha scaricato legno e mobili davanti all’ex albergo. Questa azione, avvenuta in pieno giorno, è stata ripresa in diversi video dai cittadini preoccupati. La registrazione dell’evento ha documentato il crescente degrado della zona, trasformata di fatto in una discarica a cielo aperto.

L’intervento tardivo dei vigili

Nonostante le numerose segnalazioni, le forze dell’ordine sono intervenute solo dopo il termine delle operazioni di scarico. Questa frammentazione dei tempi di intervento ha portato a un ulteriore aggravamento della situazione, con residenti che si sentono trascurati e non protetti. Un chiaro segnale che le problematiche legate all’occupazione abusiva e alla gestione della sicurezza pubblica necessitano di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

Le voci dei cittadini e delle istituzioni

La denuncia dell’associazione ‘Cittadini per la liberazione delle case occupate’

A sottolineare la crescente frustrazione dei residenti è l’intervento dell’avvocata Tiziana Siano, presidente dell’associazione ‘Cittadini per la liberazione delle case occupate’. Durante un’intervista, Siano ha espresso il suo discontento rispetto all’insufficiente attenzione dedicata al problema delle occupazioni abusive nel territorio ex X Municipio. Ha sottolineato che, nonostante l’apprezzamento per le operazioni di sgombero di immobili in altre aree, i cittadini del quadrante meritano lo stesso trattamento.

Richieste di intervento immediato

L’avvocata ha fatto appello alle autorità affinché venga pianificato uno sgombero urgente anche dell’ex albergo in via Giulioli, evidenziando come non si possa accettare una distinzione di interventi basata su categorie di «cittadini di serie A e B». Questo appello mette in evidenza l’urgenza di un approccio uniforme nella gestione delle problematiche legate all’occupazione abusiva e alla sicurezza urbana.

Considerazioni finali sulla situazione

La situazione insostenibile di questo ex albergo di Roma riflette un problema più ampio legato all’occupazione illegittima e alle sue conseguenze. Le azioni delle autorità competenti si rivelano insufficienti e spesso tardive, lasciando i residenti in uno stato di precarietà. La comunità locale continua a chiedere un intervento deciso per garantire il ripristino della legalità e della sicurezza nel quartiere.