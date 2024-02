Allerta gialla per maltempo: Liguria colpita in tutta la regione - avvisatore.it

Allerta meteo gialla per piogge diffuse in Liguria

L’allerta meteo gialla per piogge diffuse è stata estesa a tutta la Liguria fino alle 21 di oggi. La Regione ha comunicato che si stanno verificando piogge diffuse e persistenti, con intensità moderata e localmente forte. Alcune località hanno registrato quantità significative di pioggia, come Fiorino (ponente genovese) con 216 millimetri in 24 ore, Urbe (SV) con 206 millimetri e Sella Giassina (Comune di Neirone) con 170 millimetri sempre in 24 ore. Queste precipitazioni hanno causato allagamenti locali, smottamenti e movimenti franosi.

Problemi di approvvigionamento elettrico a Lumarzo

Nella serata di ieri, circa un migliaio di persone a Lumarzo (Genova) hanno avuto problemi di approvvigionamento elettrico, ma la situazione è stata risolta successivamente.

Mareggiata intensa attesa per domani

Per domani è prevista una mareggiata intensa, soprattutto nella parte centro-orientale della Liguria.

Frane e smottamenti a causa delle piogge

Oltre agli allagamenti, le piogge delle ultime ore hanno causato diverse frane in varie località. Una frana ha interessato via Passalacqua a Rapallo (Genova), bloccando la strada. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o veicoli coinvolti, ma la chiusura della strada ha causato disagi per chi doveva percorrere la provinciale Rapallo – San Martino Noceto – Ruta. Nella provincia di Imperia, una frana si è verificata sulla provinciale 57 nell’entroterra di Bordighera, mentre un’altra, di dimensioni più contenute, è avvenuta a Vallebona, nella località di Roccascura. A Seborga, un muro di contenimento è crollato, occupando metà della carreggiata. Un altro muro è caduto a Imperia, in una traversa di via Santi Costa e Damiano. I vigili del fuoco sono stati chiamati anche per diversi allagamenti e cadute di rami o alberi.

